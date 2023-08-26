Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UI dan University of Notre Dame Kolaborasi Riset Inovasi Pertanian

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |13:50 WIB
UI dan University of Notre Dame Kolaborasi Riset Inovasi Pertanian
UI dan University Notre Dame kolaborasi riset pertanian (Foto: UI)
A
A
A

JAKARTA - Smart City Universitas Indonesia (UI) melakukan kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga pembangunan asal Amerika Serikat (AS), mereka yakni University of Notre Dame dan USAID. Tujuannya untuk mengembangkan hasil riset inovasi pertanian. 

Dekan Fakultas Teknik UI (FTUI) sekaligus Advisor Smart City UI, Heri Hermansyah mengatakan, fokus riset ini adalah menggali peran Perguruan Tinggi dalam mewujudkan ekosistem inovasi pertanian yang dinamis di Jawa Barat.

 BACA JUGA:

Menurut Heri, keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam ekosistem inovasi pertanian di Jawa Barat menjadi hal penting. Sebab, hal tersebut adalah pilar fundamental dalam mewujudkan transformasi sektor pertanian. 

"Temuan riset yang kami sampaikan menggambarkan potensi luar biasa kolaborasi ini untuk menciptakan solusi-solusi berkelanjutan dan revolusioner" ujar Heri dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/8/2023).

 BACA JUGA:

"Kami berharap hasil ini menjadi pijakan bagi langkah-langkah lebih lanjut dalam memperkuat sinergi antara institusi pendidikan dan pihak-pihak terkait di sektor pertanian demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih berkelanjutan dan inovatif," katanya.

Proyek ini, kata Heri, merupakan sub-proyek dari SHARE (Supporting Holistic Actionable Research in Education), dan telah berlangsung selama 5 tahun. Yang kini berada dalam fase tiga atau tahap akhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement