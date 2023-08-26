UI dan University of Notre Dame Kolaborasi Riset Inovasi Pertanian

JAKARTA - Smart City Universitas Indonesia (UI) melakukan kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga pembangunan asal Amerika Serikat (AS), mereka yakni University of Notre Dame dan USAID. Tujuannya untuk mengembangkan hasil riset inovasi pertanian.

Dekan Fakultas Teknik UI (FTUI) sekaligus Advisor Smart City UI, Heri Hermansyah mengatakan, fokus riset ini adalah menggali peran Perguruan Tinggi dalam mewujudkan ekosistem inovasi pertanian yang dinamis di Jawa Barat.

Menurut Heri, keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam ekosistem inovasi pertanian di Jawa Barat menjadi hal penting. Sebab, hal tersebut adalah pilar fundamental dalam mewujudkan transformasi sektor pertanian.

"Temuan riset yang kami sampaikan menggambarkan potensi luar biasa kolaborasi ini untuk menciptakan solusi-solusi berkelanjutan dan revolusioner" ujar Heri dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/8/2023).

"Kami berharap hasil ini menjadi pijakan bagi langkah-langkah lebih lanjut dalam memperkuat sinergi antara institusi pendidikan dan pihak-pihak terkait di sektor pertanian demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih berkelanjutan dan inovatif," katanya.

Proyek ini, kata Heri, merupakan sub-proyek dari SHARE (Supporting Holistic Actionable Research in Education), dan telah berlangsung selama 5 tahun. Yang kini berada dalam fase tiga atau tahap akhir.