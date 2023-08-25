Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Saran Guru Besar UI agar Tetap Sehat Berolahraga di Tengah Ancaman Polusi Udara

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:13 WIB
Saran Guru Besar UI agar Tetap Sehat Berolahraga di Tengah Ancaman Polusi Udara
Tips olahraga tetap sehat di tengah polusi udara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Olahraga membuat tubuh kita sehat dan bugar. Sayangnya, di tengah situasi polusi udara yang mendera kota Jakarta saat ini, ingin berolahraga di luar ruangan pasti bisa berisiko.

Guru Besar FKUI Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur M.S, PKK, PGDRM, Sp.Ok, Ph.D menjelaskan dalam pemilihan waktu berolahraga, pilihlah waktu yang memiliki kualitas udara yang baik. Biasanya terjadi pada pagi hari dan sore hari.

 BACA JUGA:

“Dan lakukan secara intensif yang sedang atau durasi yang lebih singkat,” katanya dalam acara Tinjauan Guru Besar FKUI: Dampak Polusi Udara pada Kesehatan, Kamis (24/8/2023) dikutip Jumat (25/08/2023).

Namun perlu diperhatikan juga, jika kualitas udara selalu buruk atau Anda sensitif dengan polutan, Prof Muchtaruddin menyarankan untuk mempertimbangkan pilihan olahraga di dalam ruangan dengan ventilasi udara yang baik. Dia meminta kamu lebih peka dan sensitif dengan alarm tubuhmu.

Halaman:
1 2
