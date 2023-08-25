Menkes Budi ke Maba UPH: Mahasiswa yang Nakal Lebih Sukses

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berdiskusi dengan mahasiswa baru saat menjadi pembicara di acara Distinguished Guest Speakers Universitas Pelita Harapan (UPH) Festival 2023. Dia mendorong para mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang aktif.

Dalam paparannya, ia menyarankan mahasiswa baru UPH agar jangan takut buat jadi mahasiswa nakal. Apa maksud Menkes Budi berkata demikian?

Saran untuk jadi mahasiswa nakal ini disampaikan Menkes dengan tujuan agar mahasiswa baru tidak hanya sibuk di kampus, sampai lupa kalau kehidupan ini bukan hanya soal kampus.

"Be active in your life, karena orang yang maju, Pramono Anung misalnya, itu teman saya di ITB, nakalnya minta ampun. Kalau demo-demo dia maju," cerita Menkes saat ditemui di UPH Karawaci, Jumat (25/8/2023).

"Orang yang nakal, yang aktif, jadinya lebih tinggi ketimbang orang yang pintar tapi diam," katanya.

Konsep tersebut dibawa saat menentukan seseorang layak kerja bareng dia atau tidak. Jadi, kalau Menkes disuruh interview seseorang, dia suka nanya soal hobin.

Kalau satu calon karyawan jawab hobinya main game di rumah, lalu calon lain jawab panjat tebing, "Saya akan pilih yang panjat tebing," kata Menkes Budi.

"Jadi, teman-teman semua, mahasiswa baru UPH, jangan spend waktu kalian hanya di kampus, tapi carilah kegiatan lain di luar kampus when you are young,” ucapnya.