Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan Maknanya

JAKARTA - Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka dan maknanya wajib diketahui para putra putri Indonesia. Pasalnya Pancasila mengandung tiga dasar, nilai instrumental dan nilai praksis yang berkembang dari hasil pemikiran, akselerasi dan aspirasi dari masyarakat.

Istilah Pancasila diambil dari bahasa sanskerta. Pancasila terdiri dari dua kata, yakni panca artinya lima dan sila yang artinya dasar, prinsip, atau asas. Dengan demikian dapat diterjemahkan makna Pancasila sebagai sebuah pedoman atau dasar negara Indonesia yang berisikan norma-norma hukum yang wajib diterapkan dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Indonesia.

Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka dan maknanya.

Sejatinya istilah ideologi mengajarkan tentang pemikiran dan gagasan yang berkembang melalui individu atau kelompok.

Melansir dari laman resmi fkip. umsu. ac. id dijelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Dengan menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka diharapkan dapat mewujudkan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan.

1. Nilai Dasar

Nilai dasar yang tercipta dari Pancasila tercantum jelas dalam 5 sila. Hal ini meliputi nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Aturan tersebut secara sah sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.