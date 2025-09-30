Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 Apakah Siswa Sekolah Libur?

JAKARTA – Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 apakah siswa sekolah libur? Menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada Rabu, 1 Oktober 2025, banyak masyarakat mempertanyakan apakah tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, tanggal 1 Oktober tidak termasuk dalam daftar libur nasional. Dengan demikian, siswa tetap masuk sekolah, sementara pegawai negeri dan pekerja swasta juga tetap bekerja seperti biasa.

Meskipun bukan hari libur, pemerintah menetapkan bahwa upacara peringatan wajib diselenggarakan di sekolah, instansi pemerintahan, lembaga negara, hingga kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Upacara Tingkat Nasional

Pemerintah pusat akan menggelar upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, dengan rincian:

Hari/Tanggal: Rabu, 1 Oktober 2025

Pukul: 08.00–08.31 WIB

Tema 2025: “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”

Selain itu, bendera negara diwajibkan dikibarkan setengah tiang pada 30 September 2025 untuk menghormati para pahlawan revolusi, lalu dikibarkan satu tiang penuh pada 1 Oktober mulai pukul 06.00 waktu setempat.

Sejarah Singkat

Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan untuk mengenang peristiwa G30S 1965, ketika tujuh perwira TNI Angkatan Darat gugur akibat penculikan dan pembunuhan. Kudeta tersebut gagal, dan sejak itu Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara yang tidak tergoyahkan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)