Tingkatkan Mutu Pendidikan, Ini Jadwal Asesmen ANBK Kemendikbud serta Link Resmi

JAKARTA - Tahapan asesmen nasional ANBK sudah dimulai. Jadwal ANBK tahun 2023 Berdasarkan Prosedur Operasioal Standar (POS) Penyelenggaraan Asesmen Nasional 2023 sudah dijabarkan resmi di laman Kemendikbudristek.

Melansir situs ANBK Kemdikbud, dijelaskan bahwa Asesmen Nasional atau ANBK adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Program evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Asesmen nasional adalah proses evaluasi dan penilaian secara sistematik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur pencapaian kompetensi atau hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Asesmen nasional ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dan meliputi berbagai bidang studi atau mata pelajaran.

Asesmen nasional bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pendidikan di Indonesia dan untuk memastikan bahwa siswa telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil asesmen nasional ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Berikut jadwal lengkap Pelaksanaan AN ANBK SD SMP SMA SMK Tahun 2023/2024, berdasarkan Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbud Nomor 015/H/KP/2023 tentang POS AN ANBK SD SMP SMA SMK tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut: