8 Pohon Penyerap Polusi Terbaik yang Cocok Ditanam di Rumah

JAKARTA - Delapan pohon penyerap polusi terbaik yang cocok ditanam di rumah baik dijadikan referensi. Mengingat, polusi udara sekarang memang sedang tidak baik-baik saja.

Pohon ini bukan hanya sekedar menjadi hiasan rumah semata, tapi punya fungsi untuk menyerap polusi udara. Pasalnya, tanaman pohon diketahui dapat mengurangi kandungan CO2 di atmosfer melalui fotosintesis. Pengurangan kandungan CO2 atmosfer ini memiliki peran penting dalam pengurangan efek rumah kaca dan perubahan iklim.

Mengutip berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), berikut delapan pohon penyerap polusi terbaik yang cocok ditanam di rumah.

1. Tanaman Ivy

Berdasarkan penelitian NASA mengenai studi udara bersih, tanaman hias ivy dapat membantu menyaring racun yang ada di udara serta mengurangi jamur.

2. Peace Lily

Peace lily dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan hingga 60 persen. Tumbuhan ini menyerap spora kapang yang biasanya muncul dari debu di dalamnya.

Peace lily juga dapat bermanfaat di area dengan kelembaban tinggi, seperti misalnya di kamar mandi berkat kemampuannya mencegah jamur.