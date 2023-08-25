Fenomena Blue Moon Bakal Muncul 30 Agustus, Ada 2 Kali Purnama dalam Satu Bulan

JAKARTA - Mempelajari ilmu astronomi memang menarik! Salah satunya fenomena Blue Moon dan Supermoon. Keduanya sama-sama menampakkan diri bulan Agustus ini. Paling dekat, pada 30 Agustus 2023 nanti, akan ada fenomena Blue Moon, lho!

Bulan memiliki banyak wajah, terutama jika disebut sebagai Supermoon. Dan sering disalahpahami karena sebagian orang percaya bahwa selama periode ini, bulan sebenarnya berubah menjadi biru. Lalu apa itu Blue Moon?

Mengenal Blue Moon

Blue Moon diperkirakan akan muncul dan terlihat di belahan bumi utara pada tanggal 30 Agustus 2023. Ada banyak kesalahpahaman tentang bulan ini termasuk yang menyatakan bahwa gerakannya akan berubah menjadi biru seperti dilansir dari Science Times, Jumat (25/8/2023).

Alasan disebut Blue Moon adalah karena akan ada dua bulan purnama dalam satu bulan. Meskipun bulan pertama akan disebut Blue Moon, bulan lainnya tetap tidak disebutkan namanya dan akan menjadi bulan purnama biasa.

Blue Moon juga akan menjadi supermoon dan diperkirakan menjadi bulan terbesar dan paling terang sepanjang tahun. Masuknya Blue Moon terjadi setelah Super Sturgeon Moon, yang terjadi pada sisi menghadap Bumi, dengan 100% penerangannya berasal dari matahari. Kemunculan bulan berikutnya adalah Super Blue Moon, yang oleh sebagian orang disebut Fruit Moon. Super Blue Moon rata-rata hanya terjadi sekali dalam 10 tahun, dengan bulan purnama diperkirakan lebih besar dan terang dibandingkan Blue Moon konvensional.