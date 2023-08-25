Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Fenomena Blue Moon Bakal Muncul 30 Agustus, Ada 2 Kali Purnama dalam Satu Bulan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:52 WIB
Fenomena Blue Moon Bakal Muncul 30 Agustus, Ada 2 Kali Purnama dalam Satu Bulan
Fenomena Blue Moon akan muncul pada 30 Agustus akhir bulan ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mempelajari ilmu astronomi memang menarik! Salah satunya fenomena Blue Moon dan Supermoon. Keduanya sama-sama menampakkan diri bulan Agustus ini. Paling dekat, pada 30 Agustus 2023 nanti, akan ada fenomena Blue Moon, lho! 

Bulan memiliki banyak wajah, terutama jika disebut sebagai Supermoon. Dan sering disalahpahami karena sebagian orang percaya bahwa selama periode ini, bulan sebenarnya berubah menjadi biru. Lalu apa itu Blue Moon?

 BACA JUGA:

Mengenal Blue Moon

Blue Moon diperkirakan akan muncul dan terlihat di belahan bumi utara pada tanggal 30 Agustus 2023. Ada banyak kesalahpahaman tentang bulan ini termasuk yang menyatakan bahwa gerakannya akan berubah menjadi biru seperti dilansir dari Science Times, Jumat (25/8/2023).

Alasan disebut Blue Moon adalah karena akan ada dua bulan purnama dalam satu bulan. Meskipun bulan pertama akan disebut Blue Moon, bulan lainnya tetap tidak disebutkan namanya dan akan menjadi bulan purnama biasa.

 BACA JUGA:

Blue Moon juga akan menjadi supermoon dan diperkirakan menjadi bulan terbesar dan paling terang sepanjang tahun. Masuknya Blue Moon terjadi setelah Super Sturgeon Moon, yang terjadi pada sisi menghadap Bumi, dengan 100% penerangannya berasal dari matahari. Kemunculan bulan berikutnya adalah Super Blue Moon, yang oleh sebagian orang disebut Fruit Moon. Super Blue Moon rata-rata hanya terjadi sekali dalam 10 tahun, dengan bulan purnama diperkirakan lebih besar dan terang dibandingkan Blue Moon konvensional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement