Daftar 10 Negara dengan Nilai IQ Masyarakat Paling Rendah, Hanya 53

JAKARTA - Nilai kecerdasan seseorang bisa diukur dengan tes IQ atau Intelligence Quotient. Sejumlah negara memiliki masyarakat dengan rata-rata nilai IQ yang rendah lho! Negara mana saja sih?

Kecerdasan merupakan fenomena kompleks yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga genetika. Dengan memahami lanskap kognitif di berbagai negara, kita dapat memperoleh wawasan tentang sistem pendidikan, faktor sosial-ekonomi, dan bahkan nilai-nilai budaya negara tersebut.

Berikut daftar negara dengan IQ terendah seperti dilansir dari Go Visa Free, Jumat (25/8/2023). Berdasarkan data, nilai paling rendah hanya 53 atau masuk kategori keterbelakangan mental skala menengah.

Daftar 10 Negara dengan IQ Terendah

1. Sudan

Selain kekayaan sejarah dan warisan budayanya, Sudan juga terkenal dengan IQ-nya yang rendah. Meskipun ada investasi besar dalam program pendidikan dan pelatihan, Sudan masih berjuang untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya, dengan rata-rata IQ diperkirakan sebesar 58,61. Perlu dicatat bahwa tes IQ sering kali dikritik karena bias budayanya, dan beberapa orang berpendapat bahwa tes tersebut tidak mencerminkan kecerdasan secara akurat. Meskipun demikian, rendahnya nilai IQ di Sudan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan dan layanan kesehatan di negara tersebut.

2.Ghana

Ghana adalah negara Afrika Barat dengan populasi lebih dari 30 juta orang. Meskipun terdapat upaya yang signifikan untuk memperbaiki sistem pendidikannya, Ghana masih kesulitan untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya, dengan kemiskinan dan layanan kesehatan yang tidak memadai menjadi faktor penyebab utama terjadinya hal ini. Namun, Ghana juga terkenal dengan budayanya yang dinamis, musik, dan masyarakatnya yang ramah; dengan upaya terus-menerus, ia mempunyai potensi untuk meningkatkan skor IQ-nya dan membuka potensi penuhnya.

3.Pantai Gading

Pantai Gading adalah negara yang terletak di Afrika Barat dengan populasi lebih dari 26 juta orang. Meskipun investasi besar telah dilakukan dalam program pendidikan dan pelatihan, Pantai Gading masih kesulitan meningkatkan kemampuan kognitifnya karena tantangan besar seperti kemiskinan dan layanan kesehatan yang tidak memadai.

4. Guinea

Guinea adalah negara Afrika Barat dengan populasi lebih dari 13 juta orang, memiliki IQ rata-rata 53,48. Baru-baru ini terdapat kemajuan dalam peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, namun Guinea masih menghadapi tantangan besar, termasuk kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan kurangnya akses terhadap sumber daya.

5.Nikaragua

Nikaragua telah berjuang untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya karena kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan investasi yang berkelanjutan di bidang-bidang ini, Nikaragua berpotensi dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan membuka seluruh potensi masyarakatnya.