HOME EDUKASI KAMPUS

AI Mampu Kenali Aksara Naskah Kuno, Tingkat Akurasi 99,9%

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:52 WIB
AI Mampu Kenali Aksara Naskah Kuno, Tingkat Akurasi 99,9%
AI dapat mengenali aksara kuno naskah lontar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terbukti membantu kehidupan manusia. Melihat kemajuan AI tersebut, mendorong guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Dr Eng Nanik Suciati SKom MKom mengembangkan visi komputer dalam AI melalui penelitian yang menjadi bentuk kemajuan kemampuan analisis informasi AI. Salah satunya membaca aksara naskah kuno.

“Dengan berkembangnya visi komputer dapat menghasilkan AI yang lebih akurat dalam pekerjaannya,” ucapnya saat orasi ilmiah berjudul Visi Komputer: Teknik, Peran, dan Tantangan dalam Menganalisis Informasi Visual saat dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-161 ITS, dikutip dari laman resmi ITS, Kamis (24/8/2023).

 BACA JUGA:

Dia melakukan penelitian dalam pengenalan aksara Bali. Kepala Laboratorium Komputasi Cerdas dan Visi ini menilai prosesnya cukup menantang karena aksara berada di naskah lontar kuno.

Mengenal Naskah Lontar

Naskah Lontar merupakan dokumen warisan sejarah Bali yang ditulis menggunakan pisau khusus (pengrupak) pada daun lontar kering. Meskipun begitu, istri dari Ludi Hariyanto ini tetap gigih melakukan penelitiannya. Nanik menilai pengaplikasian AI di sini akan memudahkan pelestarian budaya kuno ke depannya.

 BACA JUGA:

Nanik menganggap penelitiannya yang berfokus pada bahasa isyarat menjadi yang paling menantang. Hal tersebut dikarenakan dataset yang digunakan untuk AI berbentuk video, sehingga AI bekerja lebih banyak.

Guna menstabilkan kinerja AI, Nanik menggunakan teknik normalisasi Coordinate Recalculation untuk mengurangi variasi koordinat keypoints terhadap frame video, sehingga pengenalan AI lebih stabil terhadap gambar dan lebih akurat.

Halaman:
1 2
