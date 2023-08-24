Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Nadiem Makarim Sebut Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus sebagai Fenomena Gunung Es

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:29 WIB
Nadiem Makarim Sebut Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus sebagai Fenomena Gunung Es
Nadiem Makarim menyoti kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) merupakan garda depan perwujudan Kampus Merdeka dari kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Aturan terbaru tentang pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan diharapkan bisa melindungi mahasiswa.

 BACA JUGA:

“Satuan Tugas PPKS di perguruan tinggi sebagai garda depan perwujudan kampus yang merdeka dari kekerasan. Saya benar-benar senang sekali saat mendengar bahwa semua perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia sudah membentuk satgas yang sesuai dengan aturan Permen PPKS,” kata Nadiem dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (24/8/2023).

Nadiem menjelaskan pembentukan Satgas PPKS merupakan mandat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ia mengapresiasi dan menyebut bahwa Satgas PPKS merupakan orang-orang terpilih. Hal itu lantaran tanggung jawab Satgas PPKS sangat besar mencakup pencegahan dan penanganan yang akuntabel secara hukum dan berpihak pada korban. Sebab, terciptanya ekosistem perkuliahan yang kondusif dapat meningkatkan antusiasme mahasiswa belajar di perguruan tinggi.

 BACA JUGA:

“Tak dimungkiri bahwa faktanya sampai saat ini kasus kekerasan seksual masih bersifat seperti gunung es. Kita sudah melihat sendiri bagaimana kehadiran Satgas PPKS telah mendorong semakin banyak korban yang melaporkan kasusnya,” tutur Nadiem.

Halaman:
1 2
