HOME EDUKASI SEKOLAH

40 Contoh Majas Personifikasi Sering Digunakan Sehari-hari

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |15:06 WIB
40 Contoh Majas Personifikasi Sering Digunakan Sehari-hari
Contoh majas personifikasi yang digunakan sehari-hari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 40 contoh majas personifikasi sering digunakan sehari-hari seringkali diucapkan masyarakat. Majas adalah gaya bahasa yang merupakan perumpamaan.

Umumnya diucapkan untuk menggantikan kalimat atau makna yang sebenarnya. Ada pula yang menggunakannya sebagai bumbu atau membuat kalimat menjadi lebih hidup.

Majas adalah gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Seringkali seseorang mengucapkannya namun kita tidak menyadarinya.

Sedangkan personifikasi adalah sebuah majas yang menyiratkan benda mati bisa melakukan sesuatu seperti manusia. Tujuannya seolah-olah agar terdengar lebih puitis.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (24/8/2023) berikut contoh majas personifikasi sering digunakan sehari-hari.

 BACA JUGA:

Contoh Majas Personifikasi Sering Digunakan Sehari – hari

 

1. Bulir padi menunduk seolah menyapaku di pagi hari.

2. Air hujan menari-nari di belakang rumahku.

3. Lagu-lagu kebangsaan umumnya memanggil jiwa nasionalisme kita.

4. Dia tidak ada kabar bagai hilang ditelan Bumi.

5. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba.

6. Meriak muka air kolam jiwa.

7. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari-nari seluruh aku (Deru Campur Debu, Chairil Anwar)

8. Angin membelai rambutnya yang tergerai.

9. Bulan tersenyum kepada bintang.

10. Di atas sana ada rembulan yang cantik bagaikan bidadari sedang tersenyum padaku.

11. Kami duduk di tepi pantai sambil melihat obak yang saling berkejaran.

12. Kobaran api melahap puluhan rumah dalam waktu sekejap saja.

13. Matahari baru saja kembali ke peraduannya, ketika kami tiba di sana.

14. Kaulah kandil kemerlap, peliat jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu (Nyanyi Sunyi, Amir Hamzah)

15. Bulan dan bintang bercumbu mengiringi suasana malam yang sunyi.

16. Peluit petugas kereta api menjerit di tengah hiruk pikuk suasana stasiun.

17. Bingkisan hadiah itu menggelitik tangan saya untuk segera membukanya.

18. Genangan lumpur menahan diri sejenak.

19. Gelang emas itu mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat.

