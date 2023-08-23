Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Inilah Alasan Kenapa Warga Indonesia Tak Bisa Bahasa Belanda Padahal Dijajah Begitu Lama

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |22:52 WIB
Inilah Alasan Kenapa Warga Indonesia Tak Bisa Bahasa Belanda Padahal Dijajah Begitu Lama
Masyarakat Indonesia tidak bisa bahasa Belanda meski sudah djajah lama (Foto: Tropenmuseum)
JAKARTA - Bila belajar sejarah tentu dalam pikiran kita kerap muncul pertanyaan kenapa warga Indonesia tidak bisa bahasa Belanda padahal dijajah begitu lama? Pasalnya berdasarkan sejarah, negara Belanda telah menjajah Indonesia dalam waktu sangat lama yaitu 3 abad atau 350 tahun lamanya.

Namun setelah sekian lama masa penjajahan tersebut kenapa warga negara Republik Indonesia tidak fasih dalam menggunakan Bahasa Belanda. Simak dan cari tahu alasan dan jawaban selengkapnya melalui ulasan di bawah ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (23/08/2023), terkait alasan warga Indonesia tidak bisa Bahasa Belanda.

Tentu wajar bila terdapat beberapa alasan dan pandangan khusus kenapa warga lokal Indonesia tidak bisa berkomunikasi secara fasih menggunakan bahasa Belanda.

1. Hanya Berfokus Pada Keuntungan Ekonomi

Alasan pertama yang perlu diketahui penyebab warga Indonesia yang tidak bisa bicara Bahasa Belanda karena pihak penjajah hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja.

Hal itu menjadi tujuan utama negara Belanda datang dan menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama yaitu memeras kekayaan alam rempah-rempah bumi nusantara yang begitu melimpah.

1 2
