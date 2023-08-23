Tenaga Pendidik Harus Mampu Beradaptasi di Era Digitalisasi

JAKARTA - Tenaga pendidik seperti guru maupun dosen harus mampu beradaptasi di era digitalisasi dengan segala kemajuan teknologi di berbagai bidang.

Sebagai garda terdepan untuk mendidik generasi penerus bangsa, tenaga pendidik harus cepat menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang mulai berubah. Di era digitalisasi, metode pembelajaran cenderung mengarah kepada sistem online yang menggunakan internet.

Dosen Pendidikan Bahasa Inggris MNC University Fenny Yutika Seli memahami fenomena itu dan menyakini jika para tenaga pendidik mayoritas sudah siap untuk beradaptasi di era digitalisasi ini.

"Dari segi SDM saya yakin banyak yang sudah siap di era digitalisasi ini meskipun ada beberapa kekurangan seperti dari segi fasilitas, sarana dan prasarana,"ujar Fenny dalam Podcast Aksi Nyata di kanal Youtube Partai Perindo, Rabu, (23/8/2023).

Fenny melihat sendiri rekan-rekan sebayanya sudah begitu mahir menggunakan teknologi digital untuk proses pembelajaran kepada mahasiswanya. Hal serupa pun terjadi kepada para dosen senior yang dijumpainya.

Meski terkadang masih terbilang tertinggal dari Gen Z dan milenial, nyatanya para dosen senior selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi digital. Mereka mampu beradaptasi dengan baik di era digitalisasi ini.

"Saat bertemu dengan dosen senior mereka sangat membuka diri untuk belajar walaupun mungkin fasilitas atau kemampuannya tidak lebih banyak dari kaum Gen Z atau milenial. Mereka mau untuk mempelajari terkait perkembangan teknologi digital dalam media pembelajaran," sambungnya.