Seberapa Cerdas Orang Indonesia jika Diukur Berdasarkan Nilai IQ? Cek Jawabannya

JAKARTA - Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan cerdas untuk lebih maju. Untuk mengukur kecerdasan seseorang, bisa diukur berdasarkan nilai IQ atau intelligence quotient. Berapa sih rata-rata nilai IQ orang Indonesia?

Chairman Mensa Indonesia, Satriadi Gunawan menjelaskan Mensa adalah sebuah komunitas internasional yang menghimpun individu dengan kemampuan intelektualitas luar biasa atau IQ di atas rata-rata. Lembaga ini meluncurkan komitmen barunya di Indonesia dengan mengusung tema "keragaman dalam kecerdasan". Komitmen ini diluncurkan dalam momentum perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke 78 tahun, untuk mendorong akses yang setara bagi masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dalam mengembangkan potensi intelektual yang beragam.

“Dan di Indonesia ada 800 member yang sudah join. Syaratnya adalah nilai IQ harus di atas rata-rata,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Maka yang bergabung dengan lembaga ini memiliki IQ tinggi 2 persen teratas. Tes dilakukan dengan algoritma yang disesuaikan dengan lembaga tersebut.

“Setara dengan tes Mensa dihitung dengan skala standar Stanford Binet. Yaitu rata-rata anggota kami memiliki nilai IQ 132,” katanya.

Lalu berapa rata-rata nilai kecerdasan orang Indonesia?

“Jika mengutip internet, IQ rata-rata orang Indonesia itu 80 ya. Tapi kan itu hanya survei, enggak secara gamblang ya. Survei itu kan beberapa sample saja. Bisa akurat bisa enggak,” ucapnya.

Maka dia yakin dengan banyaknya orang berprestasi di Indonesia, nilai rata-rata kecerdasan orang Indonesia bisa di atas 80. Menurutnya banyak SDM unggul yang bisa juara di tingkat internasional menjadi indikasi bahwa Indonesia memiliki banyak bibit berprestasi.

“Rasanya lebih tinggi dari 80. Banyak potensi, karena banyak menang juara di dunia. Harusnya rata-rata lebih tinggi dari yang seharusnya,” katanya.