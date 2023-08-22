Di Depan Maba UNS, Menteri Bahlil Beri Motivasi: Kalian Harus Punya Mimpi Tinggi

SURAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mendorong mahasiswa agar memiliki cita-cita yang tinggi agar mampu memberikan perubahan nyata bagi bangsa. Hal itu dia sampaikan saat berpidato di depan 10.000 mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2023 hari ini di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram, Selasa (22/8/2023).

Di sela-sela memberikan motivasi kepada mahasiswa, Bahlil juga menyempatkan untuk berinteraksi langsung dengan beberapa mahasiswa. Salah satu mahasiswa yang berkesempatan untuk berdialog langsung dengannya adalah Intan Listiana mahasiswi Program Studi (Prodi) D-3 Budidaya Ternak Sekolah Vokasi (SV) UNS. Intan mengatakan bahwa dirinya memiliki impian untuk meningkatkan brand value dari usaha keripik pisang.

“Saya ingin meningkatkan brand value bisnis saya agar bisa bersaing dengan kompetitor dan bisa menarik para investor agar bisnis saya bisa meningkat. Saya memiliki bisnis keripik pisang. Saya titipkan di pusat oleh-oleh. Saya ingin membantu orang-orang yang mencari pekerjaan di saya tapi karena usaha masih kecil belum bisa memberi gaji yang layak,” kata Intan dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (22/8/2023).

Bahlil memuji impian tersebut dan memberikan bantuan modal usaha kepada Intan untuk dapat mengembangkan usaha impiannya. Selain Intan, ada mahasiswa lain yang juga beruntung memperoleh bantuan bantuan biaya hidup selama berkuliah.

Bantuan nantinya akan diberikan dari perusahaan yang dijembatani oleh Menteri Investasi. Mahasiswa tersebut adalah Adila Paramita Larasati Mahasiswa Prodi Manajemen Administrasi UNS.

“Beasiswamu ditanggung oleh Pak Rektor. Biaya hidupmu nanti sampai selesai (berkuliah) saya carikan perusahaan yang akan membantu kamu. Tugas kamu sekolah saja dulu. Saya tidak ingin kamu seperti saya dahulu. Kalau saya dulu sekolahnya sambil jualan koran dan sambil buruh kasar," ucap Bahlil.