10 Jurusan STEM yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan

JAKARTA – 10 jurusan STEM yang punya prospek kerja menarik untuk diketahui sebagai persiapan masa depan kamu di dunia kerja. STEM adalah Science, Technology, Engineering, Math. Bidang tersebut rupanya memiliki lapangan pekerjaan menjanjikan di masa depan. Apa saja?

Jurusan ini sangat dicari oleh para perekrut di seluruh dunia. Lulusan STEM membantu menyelesaikan beberapa tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, seperti perubahan iklim, kesehatan, dan produksi makanan yang berkelanjutan, serta ancaman teknologi.

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa, (22/8/2023) berikut ini adalah jurusan STEM dengan pekerjaan menjanjikan di masa depan. Lulusan STEM dianggap bisa menciptakan inovasi.

BACA JUGA:

Ini 7 Jurusan Kuliah yang Banyak Dibutuhkan di Masa Depan

10 Jurusan STEM dengan Prospek Kerja Menjanjikan

1. Pengembang Perangkat Lunak

Kita melihat karya para pengembang perangkat lunak setiap hari, bahkan beberapa kali sehari pada aplikasi, media sosial, dan situs web. Pengembang perangkat lunak membangun program komputer untuk banyak tujuan dengan menggunakan keterampilan teknis dan kreatif. Secara keseluruhan, pengembang perangkat lunak adalah otak di balik teknologi yang kita gunakan secara teratur dan oleh karena itu sangat penting dalam dunia teknologi yang terus berkembang.

2. Asisten Dokter (PA)

Asisten Dokter (PA) bertanggung jawab dalam mendiagnosis penyakit, membuat rencana pengobatan, mendukung dokter spesialis dan melakukan prosedur. karena karir ini membutuhkan pendidikan dan komitmen yang besar. Kamu juga harus memperoleh pengalaman kerja, dengan banyak lulusan memilih bekerja sebagai perawat terdaftar, EMT, atau paramedis sebelum mengikuti kursus magister.

BACA JUGA: Ternyata Ini Jurusan Kuliah 5 Orang Terkaya di Dunia 2023

3. Manajer Layanan Medis dan Kesehatan

Seorang manajer layanan medis dan kesehatan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan rumah sakit, panti jompo, atau layanan kesehatan lainnya. Pekerjaan ini melibatkan bekerja sama dengan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk memastikan fasilitas tersebut berjalan dengan lancar. Untuk memenuhi syarat, kamu membutuhkan setidaknya gelar sarjana di bidang yang relevan seperti kesehatan masyarakat.

4. Perawat Praktisi (NP)

Perawat praktisi memiliki tanggung jawab dan kualifikasi tambahan dibandingkan dengan perawat umum. Sebagai contoh, NP dapat melakukan pemeriksaan fisik, menganalisis hasil tes laboratorium, memberikan saran, dan memberikan pengobatan. Sedangkan perawat umum tidak dapat meresepkan obat, NP bisa melakukannya dengan memiliki tanggung jawab serta gaji yang lebih besar. ntuk menjadi seorang NP, kamu harus menjadi seorang perawat terdaftar yang memerlukan memperoleh gelar sarjana atau diploma.

5. Data Scientist

Secara sederhana, data scientist menganalisis kumpulan data besar. Namun, untuk melakukan pekerjaan ini dibutuhkan berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam ilmu komputer, analitik, pemodelan, statistik, matematika, dan bisnis. Data scientist dapat memberikan makna dari data yang kompleks sehingga dapat membantu perusahaan/organisasi/pemerintah untuk menentukan strategi dan pesan.