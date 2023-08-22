Bingung Mau Kerja Apa Usai Lulus Kuliah? Ikuti 4 Tips Ini

JAKARTA – Setelah lulus kuliah, biasanya lulusan perguruan tinggi masih bingung dengan pilihan karier yang cocok untuk dia. Ada juga yang tidak percaya diri memilih sejumlah karier yang tidak sesuai dengan jurusannya.

Jangan khawatir, karier yang baik dan cocok dengan kamu sudah sepastinya timbul dari minat yang kuat dan dukungan orang lain. Namun bagaimana caranya kita menentukan karier yang benar-benar cocok?

Dilansir dari Entrepreneur.com, Selasa (22/8/2023), pemilihan karir yang baik tidak perlu dipikirkan secara berlebihan. Melainkan pemilihan karir dimulai dari seleksi alam, analisis yang baik, dan mendapatkan informasi karir yang baik

Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan untuk memilih karier yang cocok? Berikut adalah 4 Tips untuk memilih karier yang sesuai dengan kamu.

Tips Memilih Pekerjaan

1. Memahami pilihan karier

Jenjang karier bisa diartikan sebagai rentetan pekerjaan yang menggambarkan apa yang dilakukan untuk menghidupi dirinya. Ini merupakan perjalanan yang perlu ditempuh secara mandiri, dibentuk dengan tujuan individu dan minat yang berubah dalam perjalanannya.

Mulailah mengarahkan jenjang karir dengan menentukan berbagai pilihan karier yang sesuai dengan minat, pekerjaan yang membuat anda nyaman dan senada dengan industri yang kamu tempuh.

2. Memahami refleksi diri dan penilaian diri.

Memahami diri sendiri adalah salah satu langkah awal untuk menyesuaikan karier yang akan dipilih. Refleksi diri adalah proses mempertanyakan diri sendiri dan mengevaluasi apa saja yang perlu ditingkatkan atau perlu dikurangi. Salah satu untuk memahami diri sendiri adalah mengetes penilaian diri sendiri. Hal ini bisa membantu kalian untuk menyesuaikan kekurangan dan memaksimalkan kelebihan kalian.