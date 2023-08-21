Waka BRIN dan Pakar Nuklir Dunia Bicara soal Standar Keamanan Internasional

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng., membuka secara resmi Meeting on Harmonization of National Program for Development and Application of Advanced Non-Destructive Testing (NDT) pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor BRIN, Gedung B. J. Habibie, Jakarta. Mereka membahas masalah standar keamanan internasional.

Hadir perwakilan dari International Atomic Energy Agency dan para pakar nuklir perwakilan dari 17 negara peserta, yakni Indonesia, Bangladesh, China, Fiji, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Hadir juga peserta dari 7 Kementerian, 5 BUMN, 4 perusahaan, dan 7 asosiasi.

BACA JUGA: Kemendagri Dorong Pemda Bentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah

BRIN ditunjuk sebagai penyelenggara atas peran penting dalam peningkatan kapasitas SDM yang bersertifikasi sesuai standar internasional untuk menjamin penggunaan teknologi nuklir yang aman dan ekonomis. Advanced NDT techniques relatif baru dalam prosedur NDT di banyak negara sehingga dibutuhkan harmonisasi antara pemanfaatan teknologi nuklir berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara dengan standar keamanan internasional yang sangat tinggi.

Hingga kini NDT dikenal sebagai teknik pengujian terhadap suatu material atau komponen dari suatu instalasi tanpa melakukan perusakan terhadap benda yang dilakukan pengujian. NDT juga dapat bermakna lebih luas, di mana pengujian meliputi evaluasi dan investigasi yang berbasis kepada teknik kenukliran ataupun non-nuklir. Teknik kenukliran (radiografi) itu sendiri menggunakan sumber neutron, sinar-X, dan radioisotop pemancar sinar gamma.

Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi nuklir semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat luas. Teknologi nuklir saat ini merupakan teknologi yang aman untuk pengembangan produk pangan yang unggul, alat kesehatan dan obat-obatan, pembangkit listrik, industri otomotif, dan sebagainya.