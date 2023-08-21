Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Waka BRIN dan Pakar Nuklir Dunia Bicara soal Standar Keamanan Internasional

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |17:13 WIB
Waka BRIN dan Pakar Nuklir Dunia Bicara soal Standar Keamanan Internasional
Waka BRIN bahas standar keamanan internasional bersama pakar nuklir (Foto: BRIN)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng., membuka secara resmi Meeting on Harmonization of National Program for Development and Application of Advanced Non-Destructive Testing (NDT) pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor BRIN, Gedung B. J. Habibie, Jakarta. Mereka membahas masalah standar keamanan internasional.

Waka BRIN bahas standar keamanan internasional (Foto: BRIN)

Hadir perwakilan dari International Atomic Energy Agency dan para pakar nuklir perwakilan dari 17 negara peserta, yakni Indonesia, Bangladesh, China, Fiji, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Hadir juga peserta dari 7 Kementerian, 5 BUMN, 4 perusahaan, dan 7 asosiasi.

BRIN ditunjuk sebagai penyelenggara atas peran penting dalam peningkatan kapasitas SDM yang bersertifikasi sesuai standar internasional untuk menjamin penggunaan teknologi nuklir yang aman dan ekonomis. Advanced NDT techniques relatif baru dalam prosedur NDT di banyak negara sehingga dibutuhkan harmonisasi antara pemanfaatan teknologi nuklir berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara dengan standar keamanan internasional yang sangat tinggi.

Hingga kini NDT dikenal sebagai teknik pengujian terhadap suatu material atau komponen dari suatu instalasi tanpa melakukan perusakan terhadap benda yang dilakukan pengujian. NDT juga dapat bermakna lebih luas, di mana pengujian meliputi evaluasi dan investigasi yang berbasis kepada teknik kenukliran ataupun non-nuklir. Teknik kenukliran (radiografi) itu sendiri menggunakan sumber neutron, sinar-X, dan radioisotop pemancar sinar gamma.

Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi nuklir semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat luas. Teknologi nuklir saat ini merupakan teknologi yang aman untuk pengembangan produk pangan yang unggul, alat kesehatan dan obat-obatan, pembangkit listrik, industri otomotif, dan sebagainya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187607/riset-5pBy_large.jpg
BRIN Gandeng Kemdiktisaintek untuk Perkuat Sistem Riset dan Inovasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/65/3134413/brin-zhEt_large.jpg
Perkuat Riset Halal Nasional, Proteomik Jadi Kunci Deteksi Bahan Non-Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/65/3132766/brin-r1gE_large.png
Andalkan Diaspora, RI Siap Punya Bank Data Riset dan Inovasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/624/3106766/kepala_brin-vogI_large.jpg
Indonesia Peringkat 54 di Global Innovation Index, BRIN: Upaya Perbaiki Ekosistem Riset dan Inovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/624/3095512/waka_brin-EA1B_large.jpg
Waka BRIN Ungkap Hasil Riset Terumbu Karang Indonesia di Konferensi Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088360/ri-sulap-minyak-kelapa-jadi-bahan-bakar-pesawat-mtvqI1Y1EF.jfif
RI Sulap Minyak Kelapa Jadi Bahan Bakar Pesawat
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement