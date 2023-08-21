Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Seluruh Sekolah di Jakarta Belum PJJ Dampak Polusi Udara, Masih Terapkan PTM 100%

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:23 WIB
Seluruh Sekolah di Jakarta Belum PJJ Dampak Polusi Udara, Masih Terapkan PTM 100%
Sekolah di Jakarta belum terapkan PJJ, masih PTM 100 persen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta sudah mulai melaksanakan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Meski begitu, seluruh sekolah tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan hingga saat ini belum ada surat edaran terkait pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah online di DKI Jakarta sebagai dampak polusi udara. Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017/2022 tersebut menegaskan saat ini pembelajaran di sekolah masih seperti biasa.

 BACA JUGA:

“Sekolah di DKI Jakarta PTM 100 persen. Gak ada PJJ. Hanya ASN yang WFH,” kata Retno kepada Okezone saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Akan tetapi saat ditanya soal urgensi penerapan PJJ untuk siswa, Retno tetap mendukung apapun yang terbaik untuk generasi penerus bangsa. Demi kebaikan siswa, kata dia, tidak masalah jika PJJ diberlakukan.

 BACA JUGA:

“Ya gak apa-apa (PJJ diberlakukan) saya mendukung. Sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak atau peserta didik, terutama hak atas kesehatan,atau hak mendapatkan udara bersih,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/624/2860338/cara-gampang-asah-otak-agar-pintar-tanpa-belajar-lakukan-4-cara-ini-guys-mKCWCQAz2g.jpg
Cara Gampang Asah Otak agar Pintar Tanpa Belajar, Lakukan 4 Cara Ini Guys!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/05/65/2793548/monash-virtual-school-saat-sekolah-virtual-masih-dibutuhkan-dunia-W6rQIinIBu.jpg
Monash Virtual School, Saat Sekolah Virtual Masih Dibutuhkan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/16/624/2562440/ksp-dorong-ptm-100-tidak-semua-guru-punya-gadget-dan-internet-W00vPFDBJk.jpg
KSP Dorong PTM 100%: Tidak Semua Guru Punya Gadget dan Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/27/65/2462260/pelajar-butuh-dukungan-sosial-saat-belajar-jarak-jauh-l29a07SejA.jpg
Pelajar Butuh Dukungan Sosial saat Belajar Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/26/65/2461349/kemendikbudristek-bantuan-kuota-belajar-bisa-akses-semua-laman-Dfu6jeZX4r.jpg
Kemendikbudristek: Bantuan Kuota Belajar Bisa Akses Semua Laman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/16/65/2456386/viral-sejumlah-siswa-belajar-daring-di-pinggir-jalan-karena-sulitnya-jaringan-internet-UwqJYuph5A.jpg
Viral! Sejumlah Siswa Belajar Daring di Pinggir Jalan karena Sulitnya Jaringan Internet
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement