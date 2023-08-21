Seluruh Sekolah di Jakarta Belum PJJ Dampak Polusi Udara, Masih Terapkan PTM 100%

JAKARTA - Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta sudah mulai melaksanakan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Meski begitu, seluruh sekolah tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan hingga saat ini belum ada surat edaran terkait pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah online di DKI Jakarta sebagai dampak polusi udara. Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017/2022 tersebut menegaskan saat ini pembelajaran di sekolah masih seperti biasa.

“Sekolah di DKI Jakarta PTM 100 persen. Gak ada PJJ. Hanya ASN yang WFH,” kata Retno kepada Okezone saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Akan tetapi saat ditanya soal urgensi penerapan PJJ untuk siswa, Retno tetap mendukung apapun yang terbaik untuk generasi penerus bangsa. Demi kebaikan siswa, kata dia, tidak masalah jika PJJ diberlakukan.

“Ya gak apa-apa (PJJ diberlakukan) saya mendukung. Sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak atau peserta didik, terutama hak atas kesehatan,atau hak mendapatkan udara bersih,” ucapnya.