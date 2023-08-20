7 Tips Jitu Raih Peluang Kuliah di Luar Negeri, Harvard dan Oxford Bukan Sekadar Mimpi

Tips persiapan kuliah di luar negeri yang harus dipersiapkan sejak saat ini (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bermimpi bisa kuliah di luar negeri sekelas Harvard University, Oxford University, atau Cambridge University? Wujudkan impianmu mulai detik ini, jangan membuang waktu.

Ada seribu langkah untuk mewujudkan impian itu. Kamu harus mempersiapkan berbagai hal sebelum mencapai ke sana.

Dilansir dari India.com, Minggu (20/8/2023), sejumlah cara bisa kamu persiapkan sebagai jurus untuk bisa menapaki impianmu. Tidak ada yang mustahil jika persiapanmu matang. Apa saja?

Tips Kuliah di Luar Negeri

1.Mulailah dengan Prestasi

Merencanakan dengan hati-hati sejak awal sangat penting untuk diterima di universitas bergengsi. Tujuan utama bagi calon mahasiswa adalah harus mencapai keunggulan akademik di sekolah menengah untuk meletakkan dasar akademik yang kuat. Kepribadian yang utuh dapat ditunjukkan selain prestasi akademik melalui partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, posisi kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat.

2.Keunggulan Akademik adalah Yang Terpenting

Institusi top terkenal dengan standar akademik mereka yang ketat. Calon siswa harus mengejar keunggulan dalam kinerja akademik mereka secara teratur, mempertahankan nilai bagus, dan merangkul mata pelajaran yang menantang. Tes standar seperti SAT atau ACT juga diperlukan untuk masuk. Untuk mendapatkan skor kompetitif, diperlukan persiapan dan latihan yang matang.

3.Buat Pernyataan Pribadi yang Menarik

Panitia penerimaan lebih memilih siswa yang menonjol karena kepribadian dan pengalaman mereka yang khas. Pernyataan pribadi yang meyakinkan yang menonjolkan minat, motivasi, dan hasrat Anda dapat memberikan pengaruh yang besar. Bagikan pengalaman yang mengilustrasikan karakter dan perjalanan kamu, menunjukkan mengapa kamu sangat cocok untuk komunitas institusi.

4.Surat Rekomendasi

Karakter, etos kerja, dan potensi kamu terungkap dalam surat rekomendasi yang kuat dari profesor, guru, kepala sekolah, dosen, mentor, atau atasan. Investasikan waktu dalam mengembangkan hubungan yang bermakna dengan mereka yang dapat membuktikan kemampuan dan pencapaian kamu. Rekomendasi unik dapat memberi aplikasi kamu lebih banyak peluang.