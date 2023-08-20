Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tebak Usia Seseorang dengan Teknologi AI, Cukup dari Hasil Rontgen Dada

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |08:18 WIB
Tebak Usia Seseorang dengan Teknologi AI, Cukup dari Hasil Rontgen Dada
Menebak usia seseorang dengan teknologi AI lewat rontgen dada (Foto: Freepik)
JAKARTA - Usia seseorang terkadang sulit ditebak dari wajahnya. Akan tetapi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), kita bisa mengetahui usia seseorang lewat hasil rontgen dada. Kok bisa?

Dilansir dari Science Times, Minggu (20/8/2023), peneliti dari Universitas Metropolitan Osaka (OMU) membuat model kecerdasan buatan (AI) tingkat lanjut. Para ilmuwan memperkirakan usia kronologis seseorang secara akurat. Penemuan mereka dapat berfungsi sebagai terobosan dalam pencitraan medis dan membuka jalan untuk deteksi penyakit yang lebih baik.

BACA JUGA:

Mahasiswa UI Bikin Terobosan Perawatan Lansia dengan Teknologi AI, Hasilnya Juara di Thailand 

Dipimpin oleh Yasuhito Mitsuyama dan Dr. Daiju Ueda dari Departemen Radiologi Diagnostik dan Intervensional di Sekolah Pascasarjana Kedokteran OMU, tim peneliti pertama-tama merancang dan membuat model AI berbasis pembelajaran mendalam yang dapat menentukan usia dari rontgen dada individu yang sehat. Kemudian model diterapkan pada radiografi pasien dengan penyakit yang diketahui untuk mengevaluasi hubungan antara perkiraan usia AI dan masing-masing penyakit. Data dikumpulkan dari berbagai institusi karena AI yang dilatih pada satu kumpulan data cenderung bias.

Antara tahun 2008 dan 2021, diperoleh 67.099 foto rontgen dada dari 36.051 orang sehat yang menjalani pemeriksaan medis di tiga institusi kesehatan. Ini digunakan untuk mengembangkan, melatih, dan menguji model AI untuk estimasi usia.

Koefisien korelasi sebesar 0,95 ditunjukkan oleh model yang dikembangkan antara perkiraan usia AI dan usia kronologis. Ini dianggap sebagai indikator yang baik karena koefisien korelasi 0,9 atau lebih tinggi tergolong sangat kuat.

 BACA JUGA:

Tambahan 34.197 rontgen dada dari dua institusi lain dikumpulkan dari 34.197 pasien untuk memvalidasi kegunaan perkiraan usia AI menggunakan radiografi sebagai biomarker. Terungkap bahwa perbedaan antara perkiraan usia AI dan usia kronologis pasien berkorelasi positif dengan berbagai penyakit kronis seperti penyakit paru obstruktif kronik, hiperurisemia, dan hipertensi. Ini berarti bahwa semakin tinggi perkiraan usia AI dibandingkan dengan usia kronologis, semakin tinggi kemungkinan seseorang terkena penyakit ini.

Seperti yang dijelaskan oleh Mitsuyama, usia kronologis adalah salah satu faktor terpenting dalam kedokteran. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa usia seseorang berdasarkan radiografi dada dapat secara akurat mencerminkan kondisi kesehatan mereka di luar usia kronologis.

