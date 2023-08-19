Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kunci Utama Wisudawan agar Sukses saat Terjun ke Dunia Kerja

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |17:53 WIB
Kunci Utama Wisudawan agar Sukses saat Terjun ke Dunia Kerja
Pesan untuk wisudawan usai lulus dan terjun ke dunia kerja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Setelah lulus kuliah, wisudawan umumnya mulai terjun ke industri kerja yang sesungguhnya. Ada sejumlah nilai-nilai yang wajib tetap dipegang teguh ketika sudah bergabung di dunia kerja.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria berpesan saat melepas 800 wisudawan dalam perhelatan Wisuda Program Pendidikan Sarjana, Magister, Doktor dan Diploma Tahap VII Tahun Ajaran 2022/2023 di Graha Widya Wisuda (GWW), Rabu (16/8/2023). Sejumlah wisudawan ini terdiri dari 619 lulusan program pendidikan sarjana, 145 lulusan program pendidikan magister, 31 lulusan program pendidikan doktor dan 5 lulusan diploma.

 BACA JUGA:

"Jalan-jalan ke Indramayu makan duren, i love you wisudawan yang keren-keren,” tuturnya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (19/8/2023).

“Semoga para wisudawan semua menjadi orang yang bermanfaat, kembangkan terus ilmunya dan juga sukses di dunia kerja dan di masyarakat," tutur Prof Arif.

 BACA JUGA:

Dalam momen itu, ia menyampaikan tips agar sukses di dunia kerja. Tiga tips tersebut yakni integritas, inovasi dan inspirasi.

“Integritas menjadi pondasi bagi kita untuk bergerak dalam berperan di masyarakat,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/65/3084360/2-mahasiswa-ri-jadi-wisudawan-terbaik-universitas-al-azhar-kairo-2saE5i9J1D.jpg
2 Mahasiswa RI Jadi Wisudawan Terbaik Universitas Al-Azhar Kairo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947096/viral-wajah-awet-muda-wisudawan-s3-dikira-lulusan-s1-RiKPV1T6Pk.jpg
Viral! Wajah Awet Muda, Wisudawan S3 Dikira Lulusan S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/65/2944741/toga-mirip-veteran-perang-wisudawan-ini-malas-jalani-wisuda-WD7U8F9wrW.jpg
Toga Mirip Veteran Perang, Wisudawan Ini Malas Jalani Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2941921/mengenal-jovanka-melinda-yusuf-atlet-wushu-wisudawan-berprestasi-raih-gelar-sarjana-ekonomi-kaRNZTuisP.jpg
Mengenal Jovanka Melinda Yusuf, Atlet Wushu Wisudawan Berprestasi Raih Gelar Sarjana Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/65/2937105/viral-begini-aksi-nenek-bawakan-bunga-saat-hadiri-wisuda-cucunya-KjxWAv0fqt.jpg
Viral! Begini Aksi Nenek Bawakan Bunga saat Hadiri Wisuda Cucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/65/2932236/bukan-buket-bunga-ini-kado-kekinian-untuk-wisudawan-sdruRuABWz.jpg
Bukan Buket Bunga, Ini Kado Kekinian untuk Wisudawan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement