Kunci Utama Wisudawan agar Sukses saat Terjun ke Dunia Kerja

Pesan untuk wisudawan usai lulus dan terjun ke dunia kerja (Foto: Freepik)

JAKARTA - Setelah lulus kuliah, wisudawan umumnya mulai terjun ke industri kerja yang sesungguhnya. Ada sejumlah nilai-nilai yang wajib tetap dipegang teguh ketika sudah bergabung di dunia kerja.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria berpesan saat melepas 800 wisudawan dalam perhelatan Wisuda Program Pendidikan Sarjana, Magister, Doktor dan Diploma Tahap VII Tahun Ajaran 2022/2023 di Graha Widya Wisuda (GWW), Rabu (16/8/2023). Sejumlah wisudawan ini terdiri dari 619 lulusan program pendidikan sarjana, 145 lulusan program pendidikan magister, 31 lulusan program pendidikan doktor dan 5 lulusan diploma.

"Jalan-jalan ke Indramayu makan duren, i love you wisudawan yang keren-keren,” tuturnya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (19/8/2023).

“Semoga para wisudawan semua menjadi orang yang bermanfaat, kembangkan terus ilmunya dan juga sukses di dunia kerja dan di masyarakat," tutur Prof Arif.

Dalam momen itu, ia menyampaikan tips agar sukses di dunia kerja. Tiga tips tersebut yakni integritas, inovasi dan inspirasi.

“Integritas menjadi pondasi bagi kita untuk bergerak dalam berperan di masyarakat,” ucapnya.