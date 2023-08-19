5 Rahasia Lulusan UI Hanya Butuh Waktu 3 Bulan untuk Dapat Kerja

JAKARTA - Pasalnya, UI menerapkan berbagai proses seleksi yang ketat untuk menerima mahasiswa baru dan dengan standar skor yang tinggi. Tak heran, jika lulusan UI menjadi incaran sejumlah perusahaan.

Dalam laman resmi Universitas Indonesia, dikutip Sabtu (19/8/2023), dalam Tracer Study Universitas Indonesia, sekitar 81% lulusan UI bekerja sesuai dengan disiplin keilmuannya, dan ada sekitar 25% lulusan UI yang dipercaya mengerjakan pekerjaan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kebanyakan (75%) lulusan UI mencari kerja lewat internet.

BACA JUGA: Biaya Kuliah Universitas Indonesia Jalur Mandiri 2023

Nah, semua informasi tadi diperoleh dari hasil Tracer Study UI (TSUI) 2017. Universitas Indonesia telah menyelenggarakan studi pelacakan lulusan sejak tahun 2010 dengan metode sensal, online, reguler dan terpadu di tingkat universitas.

Target populasi TSUI adalah mereka yang lulus dua tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar responden telah mengalami peristiwa dan proses transisi ke dunia kerja atau dunia pendidikan lanjutan. TSUI telah menjadi rujukan nasional dan internasional dalam hal manajemen dan metodologi. TSUI juga telah memberikan kontribusi bagi UI dan Indonesia dalam pemeringkatan perguruan tinggi secara global.

BACA JUGA: Universitas Indonesia Kembali Tempati Peringkat 1 Perguruan Tinggi Terbaik Versi Edurank 2023

TSUI menyediakan data dan informasi mengenai outcome pembelajaran termasuk potret situasi transisi dari pendidikan tinggi ke dunia pasca-pendidikan tinggi terutama dunia kerja dan dunia pendidikan lanjutan. Masa tunggu kerja, sebaran tempat bekerja, dan keselarasan baik vertikal (keseuaian antara posisi pekerjaan dengan level pendidikan) dan horizontal (antara disiplin keilmuan dengan jenis pekerjaan), juga informasi mengenai perolehan dan penggunaan kompetensi merupakan informasi kunci bagi penyusunan kebijakan mengenai pembinaan karir serta perbaikan input dan proses pembelajaran.

Di samping itu, data dan informasi yang diperoleh dari TSUI juga bermanfaat bagi para mahasiswa dalam merencanakan masa depannya. Mengingat makin kompetitifnya dunia kerja dan studi lanjut, informasi mengenai transisi dari TSUI akan sangat membantu mahasiswa dan calon alumni untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Posisi UI sebagai universitas terbaik di Indonesia tak lepas dari sukses karir alumninya.