JAKARTA - 10 contoh percakapan bahasa Inggris 2 orang singkat dan artinya mudah untuk dipahami. Dalam bahasa Inggris materi ini disebut dengan istilah Conversation.

Syarat conversation tentunya harus dilakukan lebih dari satu orang. Saat berdialog dengan seseorang, umumnya bisa terjadi di sebuah situasi atau kondisi yang berbeda, dengan tema yang berbeda.

Dilansir dari laman EF, Sabtu (19/8/2023) berikut ini adalah contoh dialog atau percakapan dua orang dan artinya. Coba disimak!

Contoh Percakapan Bahasa Inggris 2 Orang Singkat dan Artinya

1.Contoh Percakapan di Supermarket

Sarah: Hey, Jasmine. How about baking a cake when we get home?

Jasmine: That's a brilliant idea! We better buy some ingredients then, while we are here.

Sarah: Well, I guess we need sugar, butter, flour, and icing sugar.

Jasmine: We also need some eggs, chocolate chips, and a chocolate flake to sprinkle on top.

Sarah: Yes, I nearly forgot about that. I'll get the dairy ingredients and you'll get the others.

Jasmine: Alright! Let's do it. See you at the cashier.

Sarah: See you there shortly.

Artinya:

Sarah: Hai, Jasmine. Bagaimana kalau membuat kue saat kita sampai di rumah?

Jasmine: Itu ide yang brilian! Lebih baik kita membeli beberapa bahan, sementara kita di sini.

Sarah: Yah, saya kira kita membutuhkan gula, mentega, tepung, dan gula icing.

Jasmine: Kita juga butuh telur, keping cokelat, dan serpihan coklat untuk ditaburkan di atasnya.

Sarah: Ya, saya hampir lupa tentang itu. Saya akan mendapatkan bahan susu dan Anda akan mendapatkan yang lain.

Yasmine: Baiklah! Ayo lakukan. Sampai jumpa di kasir.

Sarah: Sampai jumpa di sana sebentar lagi.

2.Contoh Percakapan Bertemu Teman Lama

Anna: Laura! How are you? It's been a long time since we last met.

Laura: Oh, hi Anna! I have got a new job now and is going great. How about you?

Anna: I have been so busy with the new business that I have not had the time to do much else.

Laura: What is that?

Anna: Small business, a coffee shop.

Laura: Sounds cool! Don't forget to invite me to your soft opening.

Anna: Sure, please come.

Artinya

Anna: Laura! Apa kabarmu? Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu.

Laura: Oh, hai Anna! Saya sudah mendapat pekerjaan baru sekarang dan berjalan dengan baik. Bagaimana denganmu?

Anna: Saya sangat sibuk dengan bisnis baru sehingga saya tidak punya waktu untuk melakukan banyak hal lain.

Laura: Apa itu?

Anna: Bisnis kecil, kedai kopi.

Laura: Kedengarannya keren! Jangan lupa untuk mengundang saya ke soft opening Anda.

Anna: Tentu, silakan datang.

3.Contoh Percakapan di Kafe

Erick: Yes. I would like an iced coffee, please.

Olla: I like to have a green tea latte.

Erick: What do you want to eat, Olla?

Olla: I think I will have the steak with fries and mixed vegetables.

Erick: Me too.

Artinya

Erick: Ya. Saya mau es kopi, tolong.

Olla: Aku suka green tea latte.

Erick: Mau makan apa, Olla?

Olla: Saya pikir saya akan memesan steak dengan kentang goreng dan sayuran campur.

Erik: Aku juga.

4.Contoh Percakapan di Klinik

Doctor: Halo, what seems to be the problem?

Chloe: Since yesterday I have had a really bad cough and also got a headache.

Doctor: How long have you been having all these symptoms?

Chloe: I have them for about three days now, but since yesterday it has become a lot worse.

Doctor: Well, it sounds to me that you have got the flu. You must take 2 aspirin with water every six hours. Also, you must drink lots of fluids.

Chole: Thank you doctor for your time.

Doctor: You're welcome. Book another appointment if you are still sick next week.

Artinya

Dokter: Halo, sepertinya ada masalah apa?

Chloe: Sejak kemarin saya mengalami batuk parah dan juga sakit kepala.

Dokter: Sudah berapa lama Anda mengalami semua gejala ini?

Chloe: Saya memilikinya selama sekitar tiga hari sekarang, tetapi sejak kemarin menjadi jauh lebih buruk.

Dokter: Nah, menurut saya Anda terkena flu. Anda harus minum 2 aspirin dengan air setiap enam jam. Juga, Anda harus minum banyak cairan.

Chole: Terima kasih dokter atas waktunya.

Dokter: Sama-sama. Pesan janji temu lagi jika Anda masih sakit minggu depan.

5.Contoh Percakapan di Dapur

Freddie: What are you cooking? It smells so good.

Michelle: I am baking cakes. This is your favorite carrot cake.

Freddie: It looks really yummy. And I see pancakes over there too.

Michelle: Yes, that pancake is for my friend, Angie. Don't touch it.

Freddie: Alright! Can I have a piece of carrot cake right now?

Michelle: You don't want to wait until after dinner?

Artinya

Freddie: Apa yang kamu masak? Baunya sangat enak.

Michelle: Saya sedang membuat kue. Ini kue wortel favoritmu.

Freddie: Kelihatannya enak sekali. Dan saya melihat pancake di sana juga.

Michelle: Ya, panekuk itu untuk teman saya, Angie. Jangan menyentuhnya.

Freddie: Baiklah! Dapatkah saya memiliki sepotong kue wortel sekarang?

Michelle: Anda tidak ingin menunggu sampai setelah makan malam?