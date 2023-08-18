Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perusahaan Rekrut Calon Karyawan Pakai Teknologi AI, Pencari Kerja Ketar-Ketir

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |07:20 WIB
Perusahaan Rekrut Calon Karyawan Pakai Teknologi AI, Pencari Kerja Ketar-Ketir
Perusahaan mulai gunakan AI untuk rekrut pegawai (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecerdasan buatan (AI) sudah mulai digunakan di berbagai bidang kehidupan, termasuk saat perusahaan merekrut para pekerja atau calon karyawan baru. Di AS, perusahaan di sana sudah mulai menggunakan AI untuk mencari pekerja yang mereka inginkan.

Satu survei baru-baru ini mengidentifikasi bahwa 96% pekerja sedang mencari posisi baru. Dan 40% pencari kerja lainnya ingin pindah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. 

 BACA JUGA:

Pencari Kerja Khawatir

Dilansir dari Science Times, Sabtu (19/8/2023), ketakutan pencari kerja bergema dalam sebuah studi dari Pew Research Center, yang melihat pandangan orang Amerika tentang penggunaan AI dalam proses perekrutan. Sudah, sekitar 83% pemberi kerja, termasuk 99% perusahaan Fortune 500, menggunakan beberapa bentuk alat otomatis sebagai bagian dari proses perekrutan mereka. Salah satunya sistem pelacakan pelamar (ATS), yaitu perangkat lunak yang memungkinkan penanganan kebutuhan rekrutmen dan perekrutan secara elektronik.

 BACA JUGA:

Bias semacam ini merupakan inti ketakutan pelamar kerja tentang penggunaan AI dalam proses perekrutan. Penelitian Pew menemukan bahwa 71% orang Amerika menentang AI membuat keputusan perekrutan akhir, hanya 7% yang mendukungnya, dan 22% tidak yakin. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/65/2902810/kai-buka-lowongan-kerja-besar-besaran-lulusan-d3-s2-merapat-ini-jurusan-yang-dicari-YXxdMUeweq.jpg
KAI Buka Lowongan Kerja Besar-besaran! Lulusan D3-S2 Merapat, Ini Jurusan yang Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/65/2857334/ini-lho-pekerjaan-yang-bakal-bertahan-di-masa-depan-tak-terpengaruh-ai-ZNCjtI1Tkh.jpg
Ini Lho Pekerjaan yang Bakal Bertahan di Masa Depan, Tak Terpengaruh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/65/2857332/ai-ancam-dunia-kerja-5-jenis-pekerjaan-ini-terancam-hilang-di-masa-depan-tqmqx1v5wS.jpg
AI Ancam Dunia Kerja, 5 Jenis Pekerjaan Ini Terancam Hilang di Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/20/65/2768390/peluang-karier-lulusan-luar-negeri-di-industri-kesehatan-yuk-simak-DJvMv6oVrM.jpg
Peluang Karier Lulusan Luar Negeri di Industri Kesehatan, Yuk Simak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/65/2508993/tips-sukses-meniti-karier-di-dunia-kerja-yang-perlu-mahasiswa-ketahui-0TqVkSzd0i.jpeg
Tips Sukses Meniti Karier di Dunia Kerja yang Perlu Mahasiswa Ketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/30/65/2353635/awalnya-kakak-adik-ini-tak-kompak-tapi-semua-berubah-setelah-jadi-relawan-c19-yaH7hyBALc.jpg
Awalnya Kakak Adik Ini Tak Kompak, Tapi Semua Berubah Setelah Jadi Relawan C19
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement