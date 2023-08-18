Perusahaan Rekrut Calon Karyawan Pakai Teknologi AI, Pencari Kerja Ketar-Ketir

JAKARTA - Kecerdasan buatan (AI) sudah mulai digunakan di berbagai bidang kehidupan, termasuk saat perusahaan merekrut para pekerja atau calon karyawan baru. Di AS, perusahaan di sana sudah mulai menggunakan AI untuk mencari pekerja yang mereka inginkan.

Satu survei baru-baru ini mengidentifikasi bahwa 96% pekerja sedang mencari posisi baru. Dan 40% pencari kerja lainnya ingin pindah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Pencari Kerja Khawatir

Dilansir dari Science Times, Sabtu (19/8/2023), ketakutan pencari kerja bergema dalam sebuah studi dari Pew Research Center, yang melihat pandangan orang Amerika tentang penggunaan AI dalam proses perekrutan. Sudah, sekitar 83% pemberi kerja, termasuk 99% perusahaan Fortune 500, menggunakan beberapa bentuk alat otomatis sebagai bagian dari proses perekrutan mereka. Salah satunya sistem pelacakan pelamar (ATS), yaitu perangkat lunak yang memungkinkan penanganan kebutuhan rekrutmen dan perekrutan secara elektronik.

Bias semacam ini merupakan inti ketakutan pelamar kerja tentang penggunaan AI dalam proses perekrutan. Penelitian Pew menemukan bahwa 71% orang Amerika menentang AI membuat keputusan perekrutan akhir, hanya 7% yang mendukungnya, dan 22% tidak yakin.