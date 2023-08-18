Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tim Mobil Listrik Anargya ITS Bidik Juara FSAE Japan 2023

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:21 WIB
Tim Mobil Listrik Anargya ITS Bidik Juara FSAE Japan 2023
Tim Anargya ITS siap bidik juara di Jepang (Foto: ITS)
SURABAYA - Tim Anargya dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memastikan tekadnya untuk merebut gelar juara di ajang Formula Society Automotive Engineer (FSAE) Japan 2023. Tim Anargya kembali meluncurkan mobil formula terbarunya di halaman Gedung Rektorat ITS, Jumat (18/8/2023) dalam kegiatan bertajuk Grand Launching EV Mark 3.0.

Mewakili Rektor ITS, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Prof Dr Ir Adi Soeprijanto MT mengatakan, Tim Anargya telah memenuhi setiap aspek teknis yang dibutuhkan untuk meraih gelar juara. Adi hanya menitipkan satu pesan kepada tim yang akan bertanding ke Negeri Sakura ini, yakni tetap tenang dalam menghadapi keadaan darurat yang tak terprediksi.

“Apabila kemampuan ini diterapkan dengan baik, saya yakin Anargya mampu untuk membawa prestasi tertinggi bagi ITS dan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (18/8/2023).

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan ITS Dr Imam Abadi ST MT dalam sambutannya mengapresiasi kinerja dari tim otomotif ITS yang berdiri sejak 2018 lalu ini. Imam menaruh harapan pada Tim Anargya untuk dapat menorehkan hasil terbaik pada kontestasi yang diikuti oleh 80 tim dari berbagai negara termasuk China, Jepang, hingga Taiwan.

“Dari segi kompetensi kita sudah yakin dapat meraih podium tertinggi, semoga semua berjalan optimal dan maksimal,” katanya.

 Tim Anargya ITS siap berkompetisi di Jepang (Foto: ITS)

FSAE Japan merupakan ajang tahunan yang akan digelar pada 28 Agustus – 2 September di Ecopa Park, Shizuoka, Jepang. Pada ajang internasional ini, tim bimbingan Alief Wikarta ST MScEng PhD tersebut mengikuti seluruh mata lomba yang terdiri dari static event dan dynamic event. Adapun static event terdiri dari business plan, design presentation, cost and manufacturing, structural equivalent sheet hingga electrical system form. Sedangkan, dynamic event melombakan efficiency, endurance, skidpad, hingga autocross.

Terkait persiapan tim, General Manager Tim Anargya ITS Rafif Herdian Noor mengungkapkan bahwa mobil bebas emisi generasi ketiga dari Tim Anargya ini telah disiapkan sejak satu tahun lalu. Rafif menerangkan, EV Mark 3.0 merupakan pengembangan dari EV Mark 2.0 yang diluncurkan 2021 serta EV Mark 1.0 pada 2019 silam. “Salah satu komponen terbaru yang ditambahkan adalah diffuser sebagai perangkat aerodynamic untuk membuat mobil lebih stabil,” tuturnya.

