HOME EDUKASI KAMPUS

Waka BRIN Beri Tanda Jasa untuk Periset Nasional saat Pimpin Upacara HUT ke-78 RI

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:22 WIB
Waka BRIN Beri Tanda Jasa untuk Periset Nasional saat Pimpin Upacara HUT ke-78 RI
Waka BRIN berikan tanda jasa dan penghormatan untuk para periset (Foto: BRIN)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng., menyematkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada para periset. Tanda jasa dan tanda kehormatan juga diberikan kepada perekayasa penerimaan Satya Lancana Pembangunan dan Satya Lancana Karya sebanyak 1.892 personel.

BRIN berikan tanda jasa kepada periset (Foto: BRIN)

Penyematan itu diberikan saat dia memimpin Upacara HUT RI ke-78 di Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong. 

Pasukan Upacara terdiri dari para ASN/PNS periset dan perekayasa BRIN sebanyak 1.200 personel. Hadir Sestama, para Deputi, dan para pejabat utama BRIN, serta para profesor. 

Jalannya upacara juga diikuti secara online. Di antaranya yaitu 4 Kawasan Sains dan Teknologi, 1 Kawasan Sains dan Edukasi, 11 Kawasan Sains, 11 Kawasan Konservasi Ilmiah, 7 Kawasan Stasiun Lapangan, 21 Kawasan Kerja Bersama, dan 70 Kawasan Kemitraan Eksternal yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. 

