Nadiem Makarim Targetkan 1 Juta Guru Diangkat Jadi PPPK

JAKARTA - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjamin kesejahteraan para guru dalam pidato HUT ke-78 RI, Kamis (17/82023). Salah satunya dengan mengangkat para guru sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).

Dia mengklaim, Kemendikbudristek terus membuktikan komitmennya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Program seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) juga terus dilakukan dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Berkat gotong royong ini, kita berhasil mencetak rekor dengan merekrut 544 ribu guru ASN PPPK,” ucapnya dalam pidatonya dikutip dari YouTube Kemendikbudristek, Kamis (17/8/2023).

“Jumlah ini akan terus meningkat sampai mencapai target satu juta guru yang diangkat sebagai ASN PPPK,” kata Nadiem.