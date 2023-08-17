Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nadiem Makarim Tanya Netizen di Momen HUT ke-78 RI, Apa Lomba Favoritnya?

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:59 WIB
Nadiem Makarim Tanya Netizen di Momen HUT ke-78 RI, Apa Lomba Favoritnya?
Nadiem Makarim bertanya kepada netizen apa lomba favorit saat 17 Agustus (Foto: Instagram Nadiem Makarim)
JAKARTA - Setiap perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya identik dengan perayaan berbagai lomba. Maka dari itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim bertanya lewat media sosialnya kepada netizen.

Nadiem bertanya apa lomba favorit netizen seraya mengunggah video animasi. Lewat video tersebut terlihat berbagai macam lomba dari mulai tarik tambang hingga egrang.

“Dirgahayu RI, terus melaju untuk Indonesia Maju,” tulis video tersebut, dikutip dari akun Instagram Nadiem Makarim, Kamis (17/8/2023).

“Kalau teman-teman, apa lomba favoritnya saat merayakan peringatan Hari Kemerdekaan?” tulis Nadiem.

Nadiem mengatakan dengan semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur, Indonesia harus terus melaju menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di masa depan. Dia berharap Indonesia terus melaju untuk maju.

