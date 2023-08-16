Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Korea Selatan Ikut Ucapkan HUT ke-78 RI saat Magang di Politeknik Negeri Jember

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:05 WIB
Mahasiswa Korea Selatan Ikut Ucapkan HUT ke-78 RI saat Magang di Politeknik Negeri Jember
Mahasiswa Korea Selatan seru magang di Jember (Foto: Instagram Politeknik Negeri Jember)
JEMBER - Mahasiswa Korea Selatan melakukan pertukaran budaya dengan Politeknik Negeri Jember. Puluhan mahasiswa Korsel terlihat antusias saat belajar dan magang di Politeknik Negeri Jember, Jawa Timur. Uniknya, mereka juga ikut mengapresiasi perayaan kemerdekaan ke-78 RI.

Mahasiswa Korsel melakukan aksi sosial dan mempelajari bidang IT. Mereka juga mengucapkan HUT ke-78 RI dikutip, Rabu (16/8/2023).

Meski sambil terbata-bata, mahasiswa Korsel ini menaruh simpati besar dan apresiasi atas kemerdekaan yang diraih rakyat Indonesia. Mereka berada di Indonesia tidak sampai satu bulan untuk menimba ilmu berikut mengenal budaya Indonesia seperti tarian dan sektor lainnya.

Menurut Park Min Jin, mahasiswa Korsel, dia senang melakukan lawatan dan belajar budaya di Indonesia. Hal senada diakui Lee Hyun Kwon maahasiswi Korsel. Dia mengaku bangga bisa berada di Indonesia untuk mempelajari berbagai macam budaya, adat istiadat, dan bertukar IT.

Halaman:
1 2
