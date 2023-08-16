Daftar Lomba 17 Agustus Anti-Mainstream Super Kocak, Dijamin Seru!

JAKARTA - Sudah siap ikutan lomba 17 Agustus besok? Biasanya masyarakat akan menggelar lomba di lingkungan rumah, bisa lomba antar RT maupun RW. Ingin ikut lomba apa, nih?

Perlombaan ini dilaksanakan untuk kembali menghargai dan memperingati bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia di masa lalu merebut kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, lomba-lomba yang disajikan akan sama setiap tahunnya, seperti makan kerupuk hingga lomba balap karung.

Nah, biar lomba 17-an gak cuma makan kerupuk dan balap karung saja, coba lomba anti-mainstream berikut ini yuk!

Lomba Anti-Mainstream

1. Lomba tahan tawa

Lomba anti-mainstream yang pertama ada lomba tahan tawa. Dalam perlombaan ini, para peserta mulanya mengisi air di dalam mulutnya. Kemudian, peserta harus saling berpasangan dan berhadapan. Nantinya, kedua peserta yang berpasangan ini harus adu kelucuan. Peserta yang tertawa dan menyemburkan air pertama kali dialah yang kalah.

Lomba ini semakin terasa lucu jika peserta kalah dan tertawa lalu menyemburkan air di dalam mulutnya ke peserta lawan.

2. Racing Tank

Perlombaan racing tank ini sangatlah lucu. Pada perlombaan ini, anak-anak harus merangkak seperti bayi. Namun, bedanya anak-anak harus merangkak di dalam kardus yang berbentuk bulat. Nantinya ketika anak merangkak di dalam kardus penampilannya terlihat seperti roda tank yang berputar.

3. Lomba bola corong

Pertandingan bola mungkin sudah biasa di pertandingan olahraga. Saat perayaan 17 Agustus, cobalah buat pertandingan bola yang unik. Contohnya lomba bola corong.

Pada perlombaan ini, para peserta harus menutup wajahnya menggunakan corong. Kemudian masing-masing peserta akan diberikan satu bola kecil yang biasa ada di permainan mandi bola. Nantinya para peserta harus mengantarkan bola ke suatu gawang.

Sayangnya, wajah yang ditutup corong kerap membuat peserta kesulitan mengantar bola ke dalam gawang.