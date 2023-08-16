Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Lomba 17 Agustus Anti-Mainstream Super Kocak, Dijamin Seru!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |14:31 WIB
Daftar Lomba 17 Agustus Anti-Mainstream Super Kocak, Dijamin Seru!
Lomba anti-mainstream untuk 17 Agustus, dijamin seru (Foto: Twitter @kegoblogan.unfaedah)
A
A
A

JAKARTA - Sudah siap ikutan lomba 17 Agustus besok? Biasanya masyarakat akan menggelar lomba di lingkungan rumah, bisa lomba antar RT maupun RW. Ingin ikut lomba apa, nih?

Perlombaan ini dilaksanakan untuk kembali menghargai dan memperingati bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia di masa lalu merebut kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, lomba-lomba yang disajikan akan sama setiap tahunnya, seperti makan kerupuk hingga lomba balap karung.

 BACA JUGA:

Nah, biar lomba 17-an gak cuma makan kerupuk dan balap karung saja, coba lomba anti-mainstream berikut ini yuk!

 

Lomba Anti-Mainstream

1. Lomba tahan tawa

Lomba anti-mainstream yang pertama ada lomba tahan tawa. Dalam perlombaan ini, para peserta mulanya mengisi air di dalam mulutnya. Kemudian, peserta harus saling berpasangan dan berhadapan. Nantinya, kedua peserta yang berpasangan ini harus adu kelucuan. Peserta yang tertawa dan menyemburkan air pertama kali dialah yang kalah.

Lomba ini semakin terasa lucu jika peserta kalah dan tertawa lalu menyemburkan air di dalam mulutnya ke peserta lawan.

 BACA JUGA:

2. Racing Tank

 

Perlombaan racing tank ini sangatlah lucu. Pada perlombaan ini, anak-anak harus merangkak seperti bayi. Namun, bedanya anak-anak harus merangkak di dalam kardus yang berbentuk bulat. Nantinya ketika anak merangkak di dalam kardus penampilannya terlihat seperti roda tank yang berputar.

3. Lomba bola corong

Pertandingan bola mungkin sudah biasa di pertandingan olahraga. Saat perayaan 17 Agustus, cobalah buat pertandingan bola yang unik. Contohnya lomba bola corong.

Pada perlombaan ini, para peserta harus menutup wajahnya menggunakan corong. Kemudian masing-masing peserta akan diberikan satu bola kecil yang biasa ada di permainan mandi bola. Nantinya para peserta harus mengantarkan bola ke suatu gawang.

Sayangnya, wajah yang ditutup corong kerap membuat peserta kesulitan mengantar bola ke dalam gawang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181307//tito-bmiT_large.jpg
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175833//azia_riza-SNCz_large.jpg
Ketika Azia Riza Lawan Bocah dalam Lomba 17 Agustus Versi Tempat PS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/624/3165877//sekolah-qVDz_large.jpg
Sekolah Rakyat Jadi Pemutus Kemiskinan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/624/3162795//lomba-ePnu_large.jpg
Ternyata Ini Asal-usul Lomba Makan Kerupuk di Peringatan 17 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744//zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162636//lomba-JvaA_large.jpg
5 Ide Lomba 17 Agustus Seru dan Kreatif untuk Ibu-Ibu, Dijamin Bikin Ketawa
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement