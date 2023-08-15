15.488 Maba Universitas Brawijaya Tulis Esai Kepemudaan, Bertekad Pecahkan Rekor MURI

MALANG - Sebanyak 15.488 mahasiswa baru atau maba mengikuti ospek di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur. Para mahasiswa baru bertekad ingin memecahkan rekor MURI dengan menulis esai tentang kepemudaan. Akan ada pemecahan rekor MURI saat Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMABA) ini.

Maba akan dilibatkan dalam penulisan esai sebanyak 15 ribu terkait indeks pembangunan pemuda. Esai-esai itu disebutkan sesuai dengan visi misi Universitas Brawijaya.

"Insya Allah pelaksanaan rekor MURI, 15 ribu esai indeks pembangunan pemuda dilaksanakan di Open house nanti. Target semua pengunjung maba yang dihadirkan beberapa sesi," kata Ketua Pelaksana PK2MABA Miftakhul Cahyati kepada wartawan dikutip Rabu (15/8/2023).

Di sisi lain Ketua Pelaksana Raja Brawijaya Pugoh Ananta Putra mengungkapkan, pemecahan rekor MURI ini nantinya bakal berlangsung saat pelaksanaan open house pengenalan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Pengumpulan esai ini sesuai program Rektor UB dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).