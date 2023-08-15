25 Soal Cerdas Cermat 17 Agustus Tingkat SD Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA - Setidaknya terdapat 25 soal cerdas cermat 17 Agustus tingkat SD lengkap dengan jawabannya yang bisa digunakan untuk memeriahkan bulan kemerdekaan.

Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia memperingati bulan kemerdekaan ini dengan menggelar berbagai lomba. Salah satunya adalah lomba cerdas cermat. Materi yang diangkat mayoritas memiliki tema seputar sejarah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tujuan menggelar kegiatan lomba cerdas cermat tentu saja untuk melatih kemampuan berpikir dan ketangkasan seseorang dalam menjawab soal-soal secara cepat dan tepat.

Dalam lomba cerdas cermat para peserta yang berkompetisi tidak hanya berpikir cerdas dan cepat dalam menjawab soal, tapi juga harus menganalisis dan membuat keputusan jawaban secara cermat dan teliti.

Oleh karena itu dilansir dari berbagai sumber, Selasa (15/8/2023), Okezone sudah merangkum 25 soal cerdas cermat 17 Agustus tingkat SD lengkap dengan jawabannya untuk HUT RI yang ke 78 tahun.

1. Presiden pertama Indonesia yaitu?

Jawaban: Ir. Soekarno

2. Kapan Indonesia merdeka?

Jawaban: 17 Agustus 1945

3. Apa yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus?

Jawaban: Hari Kemerdekaan Indonesia