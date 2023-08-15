Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

25 Soal Cerdas Cermat 17 Agustus Tingkat SD Lengkap dengan Jawabannya

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:35 WIB
25 Soal Cerdas Cermat 17 Agustus Tingkat SD Lengkap dengan Jawabannya
Ilustrasi cerdas cermat 17 Agustus tingkat SD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya terdapat 25 soal cerdas cermat 17 Agustus tingkat SD lengkap dengan jawabannya yang bisa digunakan untuk memeriahkan bulan kemerdekaan.

Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia memperingati bulan kemerdekaan ini dengan menggelar berbagai lomba. Salah satunya adalah lomba cerdas cermat. Materi yang diangkat mayoritas memiliki tema seputar sejarah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tujuan menggelar kegiatan lomba cerdas cermat tentu saja untuk melatih kemampuan berpikir dan ketangkasan seseorang dalam menjawab soal-soal secara cepat dan tepat.

Dalam lomba cerdas cermat para peserta yang berkompetisi tidak hanya berpikir cerdas dan cepat dalam menjawab soal, tapi juga harus menganalisis dan membuat keputusan jawaban secara cermat dan teliti.

Oleh karena itu dilansir dari berbagai sumber, Selasa (15/8/2023), Okezone sudah merangkum 25 soal cerdas cermat 17 Agustus tingkat SD lengkap dengan jawabannya untuk HUT RI yang ke 78 tahun.

1. Presiden pertama Indonesia yaitu?

Jawaban: Ir. Soekarno

2. Kapan Indonesia merdeka?

Jawaban: 17 Agustus 1945

3. Apa yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus?

Jawaban: Hari Kemerdekaan Indonesia

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement