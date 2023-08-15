Daftar Nama Paskibraka Nasional 2023 yang Bertugas pada Upacara 17 Agustus di Istana Negara

Daftar nama Paskibraka 2023 yang bertugas saat 17 Agustus 2023 (Foto: Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, Selasa (15/8/2023). Mereka akan bertugas pada Upacara 17 Agustus di Istana Negara.

Pengukuhan tersebut dipimpin oleh seorang paskibraka perempuan bernama Kachina Ozora yang berasal dari Kalimantan Tengah. Savina juga menjadi perwakilan yang turut berikrar dengan mencium bendera merah putih.

Sebelum dikukuhkan oleh Presiden, para anggota Paskibraka mengucapkan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Usai pengukuhan, Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka.

Anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan tersebut selanjutnya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang di halaman Istana Merdeka. Sementara pada sore harinya, mereka juga akan kembali bertugas dalam upacara penurunan bendera.

Berikut daftar nama anggota Paskibraka seperti dikutip dari akun Instagram BPIP @bpipri:

1.Aceh

Al Fathir Rayan Pratama asal SMA Negeri 4 Banda Aceh

Raihanah Az Zahra asal SMA Negeri 1 Lhokseumawe

2.Sumatera Utara

Nabil Arya Barata Lubis asal SMA Negeri 2 Plus Panyabungan Mandailing Natal (Madina)

Davina Anis Raisha asal SMA Amaliyyah Kota Medan.

3.Sumatera Selatan

Bintang Wirastya asal SMA 1 Palembang

Keyla Azahra Purnama asal SMA 4 Lubuk Linggau

4.Provinsi Sumatera Barat

Alfin Alfarisi asal SMA Negeri 1 Padang

Afifah Rinra Putri asal SMA Negeri 1 Payakumbuh

5.Kepulauan Riau (Kepri)

Sanika Satyawada Fauzi Arthadira asal SMA Mondial Batam

Adelia Sibarani asal SMAN 2 Tanjungpinang

6.Jambi

M Gibran Haffiyan Faza asal SMA Titian Teras Jambi

Auranisah Izati asal SMAN 3 Tebo.

7.Provinsi Lampung

Agita Nazara asal SMA Negeri 2 Bandarlampung

Frans Timothy Prawira Siallagan asal SMA Kebangsaan, Lampung Selatan.

8.Bangka Belitung

Febri Arwan Syah (16) asal SMKN 1 Pangkalan Baru

Bunga Puspita Sari (16) asal SMAN 3 Pangkalpinang

9.Bengkulu

Samsuar Alamsyah asal SMA Negeri 5 Kabupaten Kaur

Mutia Az-Zahran asal SMA Negeri 1 Kepahiang

10.Kalimantan Selatan

Ahmad Faddilah Rahmadani Ilham asal SMAN 1 Marabahan Barito Kuala

Ela Noval Putri Ghafur asal SMAN 6 Banjarmasin