Mahasiswa Pamer 145 Karya Inovatif di Harteknas, Ini Daftarnya

JAKARTA - Sebanyak 145 karya inovatif buatan mahasiswa dipamerkan di Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-28. Acara itu diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek).

Kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) ini dalam rangka memperingati Pameran Riset dan Inovasi Hakteknas ke-28. Ada lebih dari 145 produk inovasi yang sudah teruji, antara lain 31 produk inovasi di bidang pangan, 32 produk inovasi di bidang energi, 59 produk inovasi di bidang kesehatan, sembilan produk Electric Vehicle, dan 14 produk riset dan inovasi lainnya dengan partisipan dari Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi, serta BRIN.

Selain diadakan Pameran Riset dan Inovasi dan talkshow dari para pegiat riset juga menampilkan berbagai hiburan dari alumni Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional jenjang SD, SMA, akustik dan jazz dari UHAMKA, angklung Ramawijaya, dan senam zumba, semua kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum. Kemendikbudristek mengundang masyarakat untuk menghadiri dan menyemarakkan berbagai acara serta kegiatan menarik yang melibatkan masyarakat di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta.

“Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengembangkan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi talenta riset dan inovasi. Saya yakin dalam waktu dekat kita akan membawa Indonesia semakin unggul di panggung global,” ucap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya pada acara pembukaan Pameran Riset dan Inovasi Hakteknas ke-28 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (12/8/2023).

Senada dengan Mendikbudristek, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Teknologi Nasional merupakan sebuah momentum untuk mengukuhkan kembali tekad untuk melakukan riset dan inovasi.

“Karena tanpa riset dan inovasi tentu sulit bagi bangsa ini untuk bisa lepas dari kelompok negara berpenghasilan menengah. Middle income trap itu hanya bisa dilewati kalau ekonomi kita bisa bertransformasi menuju ekonomi berbasis inovasi dan inovasi itu adalah kerja keras secara terus menerus,” ujarnya.