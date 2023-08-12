Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Intip Karya Keren Mahasiswa di Pameran Industri Kreatif, Desain dan Film hingga Musik

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:40 WIB
Intip Karya Keren Mahasiswa di Pameran Industri Kreatif, Desain dan Film hingga Musik
Mahasiswa SAE pamerkan hasil tugas akhir di pameran The Emergence (Foto: Instagram SAE Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Dunia industri kreatif tidak akan pernah kehilangan ide. Hal itu karena dunia ini menantang para anak muda untuk berinovasi dan berpikir out of the box.

Menjelajah ke The Emergence-SAE Indonesia Final Students Exhibition 2023, terlihat karya-karya anak muda semester 8 sebagai karya proyek akhir para mahasiswa. Mereka mengeksplorasi potensi kreatif mereka dengan berbagai bentuk ekspresi dan ide orisinal.

 BACA JUGA:

"Creativity means having the power of creating, resulting from originality of thought and expression," tulis ungkapan para anak muda lewat kreativitas itu. 

Menurut mereka, kreativitas bukan sekadar membuat sesuatu yang indah, tetapi juga tentang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, merespon dengan tepat terhadap perubahan, dan menghasilkan solusi inovatif dalam setiap karya yang dihasilkan. Riset dan apresiasi yang mendalam terhadap lingkungan sekitar menjadi landasan yang kuat bagi kreativitas mereka.

 Pameran industri kreatif mahasiswa SAE (Foto: Instagram SAE Jakarta)

Pameran akhir ini merupakan momen penting bagi para mahasiswa SAE Indonesia, karena di sinilah mereka dapat menampilkan karya-karya terbaik mereka kepada masyarakat dan industri kreatif. Tema The Emergence dipilih untuk mencerminkan pertumbuhan dan perubahan, di mana setiap proyek akhir yang dihadirkan mencerminkan proses penciptaan yang menggugah inspirasi dan menghadirkan koneksi yang kuat dengan industri kreatif.

 BACA JUGA:

"Mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam berkarya melalui riset dan apresiasi yang mendalam terhadap sekitar. Ini bentuk apresiasi dan refleksi dalam membentuk koneksi dengan industri kreatif," ucap Ketua Pelaksana SAE Indonesia Students Exhibition 2023, Ziad “Emenk” Risqi, dalam keterangan kepada Okezone, Sabtu (22/8/2023).

 Pameran industri kreatif mahasiswa SAE (Foto: Instagram SAE Jakarta)

Karya Mahasiswa Industri Kreatif 

 

Kategori Audio

1. Gavin Rahman Nurfaizi

Jurusan: Audio

Karya: War Spaceship

2. Nathan Gunawan

Jurusan: Audio

Karya: Rekaman Sape dan Sasandu, alat musik dari NTT

 Pameran industri kreatif mahasiswa SAE (Foto: Instagram SAE Jakarta)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement