Intip Karya Keren Mahasiswa di Pameran Industri Kreatif, Desain dan Film hingga Musik

Mahasiswa SAE pamerkan hasil tugas akhir di pameran The Emergence (Foto: Instagram SAE Jakarta)

JAKARTA - Dunia industri kreatif tidak akan pernah kehilangan ide. Hal itu karena dunia ini menantang para anak muda untuk berinovasi dan berpikir out of the box.

Menjelajah ke The Emergence-SAE Indonesia Final Students Exhibition 2023, terlihat karya-karya anak muda semester 8 sebagai karya proyek akhir para mahasiswa. Mereka mengeksplorasi potensi kreatif mereka dengan berbagai bentuk ekspresi dan ide orisinal.

BACA JUGA:

"Creativity means having the power of creating, resulting from originality of thought and expression," tulis ungkapan para anak muda lewat kreativitas itu.

Menurut mereka, kreativitas bukan sekadar membuat sesuatu yang indah, tetapi juga tentang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, merespon dengan tepat terhadap perubahan, dan menghasilkan solusi inovatif dalam setiap karya yang dihasilkan. Riset dan apresiasi yang mendalam terhadap lingkungan sekitar menjadi landasan yang kuat bagi kreativitas mereka.

Pameran akhir ini merupakan momen penting bagi para mahasiswa SAE Indonesia, karena di sinilah mereka dapat menampilkan karya-karya terbaik mereka kepada masyarakat dan industri kreatif. Tema The Emergence dipilih untuk mencerminkan pertumbuhan dan perubahan, di mana setiap proyek akhir yang dihadirkan mencerminkan proses penciptaan yang menggugah inspirasi dan menghadirkan koneksi yang kuat dengan industri kreatif.

BACA JUGA:

"Mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam berkarya melalui riset dan apresiasi yang mendalam terhadap sekitar. Ini bentuk apresiasi dan refleksi dalam membentuk koneksi dengan industri kreatif," ucap Ketua Pelaksana SAE Indonesia Students Exhibition 2023, Ziad “Emenk” Risqi, dalam keterangan kepada Okezone, Sabtu (22/8/2023).

Karya Mahasiswa Industri Kreatif

Kategori Audio

1. Gavin Rahman Nurfaizi

Jurusan: Audio

Karya: War Spaceship

2. Nathan Gunawan

Jurusan: Audio

Karya: Rekaman Sape dan Sasandu, alat musik dari NTT