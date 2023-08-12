Kisah Guru Kreatif Punya Job Sampingan Jadi Perajin Batik

SIDOARJO - Umi Lailatul Masruroh, 37, merupakan seorang guru sebuah sekolah SMP di Sidoarjo, Jawa Timur. Karena hobi membatik dan untuk menambah penghasilan, Masruroh memiliki pekerjaaan sambilan sebagai seorang pembatik.

Berawal dari iseng, justru Masruroh menghasilkan cuan jutaan Rupiah per bulan. Sang guru mampu memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp5-6 juta per bulan.

BACA JUGA:

Menempati rumah tempat tinggal di kawasan desa Kedondong Tulangan-Sidoarjo, Masruroh dibantu sang suami menggunakan waktu luangnya di rumah sebagai pembatik.