Ini Isi Chat Mesum Oknum Guru Besar Unpad ke Mahasiswi Exchange yang Viral

JAKARTA – Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru besar dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran (Unpad). Kasus ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan yang dinilai tidak pantas.

Informasi tersebut pertama kali ramai dibicarakan usai diunggah oleh sebuah akun di platform Threads enchantaenwicked. Dalam unggahan itu, terlihat percakapan yang diduga melibatkan seorang profesor berinisial Prof. H dengan seorang mahasiswi program pertukaran (exchange).

Isi percakapan yang beredar menunjukkan adanya permintaan bernuansa pribadi dan tidak relevan dengan hubungan akademik. Selain itu, korban disebut telah menolak secara halus, namun komunikasi dari terduga pelaku tetap berlanjut.

"Saya butuh fotomu saat berenang di pantai Phuket. Memakai bikini," demikian bunyi pesan tersebut.