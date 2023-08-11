20 Contoh Teks Eksplanasi Singkat Berbagai Tema dan Struktur Lengkap

JAKARTA - Contoh teks eksplanasi singkat berbagai tema beserta struktur lengkapnya perlu dipelajari dengan benar.

Sebagai informasi. teks eksplanasi merupakan sebuah karya tulis yang menjelaskan terkait suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan maupun fenomena yang sedang terjadi. Dalam menulis teks eksplanasi tidak boleh dilakukan sembarang karena ada struktur yang membangun karya tulis tersebut.

Adapun struktur teks eksplanasi terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan umum, sebab akibat dan interpretasi. Lantas bagaimana cara membuat teks tersebut dengan baik dan benar?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber,terkait 20 contoh teks eksplanasi singkat berbagai tema dan struktur lengkap:

1. Teks Eksplanasi Tema Pemanasan Global

Pengendalian Pemanasan Global

- Pernyataan Umum

Konsumsi total bahan bakar fosil di dunia meningkat sebesar 1 persen per-tahun. Langkah-langkah yang dilakukan atau yang sedang diskusikan saat ini tidak ada yang dapat mencegah pemanasan global di masa depan. Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim di masa depan.

- Deretan Penjelasan

Kerusakan yang parah dapat diatasi dengan berbagai cara. Daerah pantai dapat dilindungi dengan dinding dan penghalang untuk mencegah masuknya air laut. Cara lainnya, pemerintah dapat membantu populasi di pantai untuk pindah ke daerah yang lebih tinggi. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, dapat menyelamatkan tumbuhan dan hewan dengan tetap menjaga koridor (jalur) habitatnya, mengosongkan tanah yang belum dibangun dari selatan ke utara. Spesies-spesies dapat secara perlahan-lahan berpindah sepanjang koridor ini untuk menuju ke habitat yang lebih dingin.

- Urutan Sebab Akibat

Ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbon-nya di tempat lain. Cara ini disebut carbon sequestration (menghilangkan karbon). Kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca.

2. Contoh Kedua Tema Bencana Alam

Longsor Tambang Emas di Madina Tewaskan 2 Orang

- Pernyataan Umum

Saat ini Polisi masih menyelidiki peristiwa longsornya tambang emas ilegal di Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara pada Senin, 3 Oktober 2022 lalu. Berdasarkan data yang dihimpun polisi telah menetapkan seorang tersangka pada peristiwa yang menewaskan dua orang penambang itu.

- Urutan Sebab Akibat

Kapolres Madina, AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq mengatakan, tersangka adalah pemodal sekaligus pemilik peralatan di lokasi tambang ilegal tersebut. Namun Reza masih belum mau mengungkap identitasnya. Penetapan status tersangka itu, kata Reza, dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara atas hasil pemeriksaan saksi-saksi serta olah tempat kejadian perkara di lokasi tambang yang longsor.

Awalnya kedua korban bersama empat rekannya mencoba peruntungan mencari emas di lahan tersebut. Mereka mulai menggali tanah sekitar pukul 12.00 WIB hingga berhasil membuat lubang tambang berbentuk kubangan sedalam 8 meter. Hingga kini Polisi masih menyelidiki peristiwa longsornya tambang emas ilegal di Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara pada Senin, 3 Oktober 2022 lalu.

- Interpretasi

Kejadian tersebut berimbas dari perkara awal bahwa kedua korban bersama empat rekannya mencoba peruntungan mencari emas di lahan tersebut

3. Contoh Ketiga Tema Bullying

Penyebab dan Dampak Bullying

- Pernyataan Umum

Bullying umumnya bermula dari hubungan terdekat, yaitu

keluarga. Jika seorang anak dibesarkan dengan cinta dan tanpa kekerasan, maka

kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan bullying. Namun, jika seorang

anak dibesarkan dengan kekerasan dan sering dibandingkan dengan orang lain,

mereka akan memiliki potensi untuk melakukan bullying terhadap teman-teman

mereka yang dianggap lebih buruk atau lemah dari mereka. Faktor lain yang

mempengaruhi terjadinya bullying adalah lingkungan sosial dan media.

- Urutan Sebab Akibat

Media saat ini, banyak menayangkan aksi-aksi yang merugikan

untuk diambil sebagai contoh. Namun, banyak anak-anak yang tidak bisa menahan

diri untuk menirukannya karena kurangnya pengawasan dari orang tua, serta

pergaulan yang buruk. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan bullying,

seperti untuk diakui, membalas dendam, sebagai hasil dari pengalaman jadi

korban bullying, mencari perhatian, untuk terkenal, dan lainnya. Aksi bullying

memiliki dampak buruk pada kesehatan mental seorang anak.

- Interpretasi

Korban bullying dapat mengalami berbagai gangguan

psikologis, mulai dari rasa cemas dan tidak aman, bahkan sampai melakukan bunuh

diri dalam kasus yang ekstrem. Bullying bukanlah tindakan yang baik, dan setiap

individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun, dengan kemampuan dalam

mengelola emosi secara baik, seorang individu dapat mengatasi tindakan

bullying, serta mempertahankan diri dengan tegas dan kuat.

4. Contoh Keempat Bencana Alam

Tanah Longsor

- Pernyataan Umum:

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut.

- Urutan Sebab Akibat :

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut.

- Interpretasi:

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah diatas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar Sungai.