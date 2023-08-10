Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kekurangan Periset, BRIN Buka Lowongan 500 ASN Tiap Tahun

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:10 WIB
Kekurangan Periset, BRIN Buka Lowongan 500 ASN Tiap Tahun
BRIN membuka 500 lowongan untuk ASN lulusan S3 (Foto: BRIN)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka lowongan untuk 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi bagian manajemen talenta guna mempercepat peningkatan Sumber Daya Manusia. Lowongan itu khusus untuk lulusan S3 atau gelar Doktor.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan untuk pelamar yang ingin menjadi bagian BRIN harus memenuhi standar kriteria, yakni jenjang pendidikan wajib S3. Sebab pihaknya ingin mencari SDM yang berpengalaman di bidang dan kepakarannya.

 BACA JUGA:

"Jadi itu minimal kualifikasinya S3. sudah S3 diberbagai bidang kepakaran ya gitu, jadi itu yang kita buka," ucap Handoko di kantor BRIN, Kamis (10/8/2023).

Halaman:
1 2 3
