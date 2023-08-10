Kenapa Sih Diaspora Indonesia Betah Tinggal di Luar Negeri? Ini Jawaban BRIN

JAKARTA - Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih tinggal menetap di luar negeri atau disebut dengan istilah Diaspora, sudah diingatkan oleh pemerintah untuk kembali pulang dan mengabdi di Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap mereka yang menempuh studi di luar negeri segera kembali pulang jika sudah selesai. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ternyata memahami alasannya.

Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN mengakui hal itu disebabkan karena minimnya infrastruktur yang belum memadai.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan tidak akan mungkin ketika diaspora yang berkompeten di luar negeri, harus dipaksa pulang tetapi infrastruktur yang ada di indonesia belum memadai. Padahal Indonesia membutuhkan mereka yang sudah dibekali dengan ilmu yang lebih memadai.

"Harus kita akui, karena saya bagian dari mereka juga, saya juga kan mantan diaspora, jadi memang negara ini sejujurnya belum siap pada saat itu. Jadi tidak bisa kita hanya mendidik orang yang sudah jadi di luar, kemudian kita suruh balik, kita berharap mereka melakukan sesuatu. itu tidak mungkin," katanya.