Facebook Berdampak pada Kesehatan Mental? Ini Hasil Peneliti Oxford

JAKARTA - Para ilmuwan di Oxford University meneliti tentang dampak penggunaan Facebook bagi kesehatan mental. Hasilnya, mereka mengklaim tidak ada dampak negatif terkait penggunaan Facebook pada kesehatan mental.

“Tidak ada bukti bahwa penggunaan Facebook merugikan kesehatan,” kata para ilmuwan Universitas Oxford dilansir dari ITV News, Kamis (10/8/2023).

Para peneliti di institut terkenal dunia tersebut mengaitkan pandangan bahwa platform media sosial terkait dengan bahaya psikologis. Para peneliti dari 'Institut Internet Oxford' Universitas Oxford menganalisis data dari hampir satu juta orang di 72 negara selama 12 tahun. Ini adalah studi terbesar dengan tujuan untuk lebih memahami tentang dampak Facebook terhadap kesehatan mental.

“Kami memeriksa data terbaik yang tersedia dengan hati-hati, dan menemukan mereka tidak mendukung gagasan bahwa keanggotaan Facebook terkait dengan bahaya – justru sebaliknya,” kata Profesor Andrew Przybylski, yang ikut memimpin penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Royal Society Open Science.