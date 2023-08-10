Proses Terjadinya Menstruasi dan Hormon yang Berperan

JAKARTA - Mengenal proses terjadinya menstruasi serta hormon yang berperan pada wanita setiap bulannya. Sebagai informasi menstruasi juga dikenal dengan istilah haid yakni keluarnya darh pada jaringan rahim Anda serta mengalir melalui leher rahim dan keluar melalui vagina.

Hormon menstruasi ini menyebabkan lapisan rahim Anda menebal. Hal ini terjadi agar jika terjadi kehamilan, sel telur dapat ditanamkan ke dalam lapisan rahim.

Berikut proses terjadinya menstruasi serta hormon yang berperan dilansir dari Clevelandclinic:

Naik turunnya hormon Anda memicu langkah-langkah dalam siklus menstruasi Anda. Hormon ini menyebabkan organ saluran reproduksi Anda merespons dengan cara tertentu. Peristiwa spesifik yang terjadi selama siklus menstruasi Anda adalah:

Adapun haid atau datang bulan akan dialami oleh setiap kaum hawa yang sudah melewati masa pubertas, dimulai dari usia 10-12 tahun. Proses datang bulan atau mens diiringi dengan keadaan keluarnya darah dari kelamin kewanitaan.