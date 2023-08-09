10 Universitas Muhammadiyah Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023

10 Universitas Muhammadiyah terbaik di Indonesia versi Webometrics (Foto: Universitas Muhammadiyah Malang/website UMM)

JAKARTA - 10 Universitas Muhammadiyah terbaik di Indonesia versi Webometrics 2023 menarik untuk diulas lebih lanjut. Muhammadiyah sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki fokus pada jaringan institusi pendidikan tinggi yang dikelola oleh organisasi Islam di Indonesia yang dikenal sebagai "Muhammadiyah".

Salah satu tujuan organisasi ini adalah mengedepankan pendidikan, sosial, dan pelayanan kesehatan dengan dasar prinsip-prinsip Islam yang moderat dan inklusif. Tersebarnya universitas-universitas Muhammadiyah di Indonesia ini merupakan upaya Muhammadiyah untuk menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau di masyarakat.

Webometrics biasanya melakukan update pada peringkat setiap 6 bulan sekali, pada bulan Januari dan Juli. Indikator penilaian Webometrics dalam memberikan peringkat kepada perguruan tinggi baik dunia maupun Indonesia, yakni visibility atau sebesar 50%, excellence dengan bobot 40%, dan transparency atau openness sebesar 10%.

Dilansir dari Website webometrics.info, Rabu (9/8/2023), di bawah ini terdapat 10 Universitas Muhammadiyah terbaik di Indonesia versi lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia atau Webometrics. Paling unggul yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

10 Universitas Muhammadiyah Terbaik

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Peringkat 20 di Indonesia

2. Universitas Muhammadiyah Malang

Peringkat 22 di Indonesia

3. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Peringkat 33 di Indonesia

4. Universitas Muhammadiyah Surabaya

Peringkat 59 di Indonesia

5. Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka

Peringkat 68 di Indonesia