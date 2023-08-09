Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Persiapan Tanding di Olimpiade Geografi Internasional 2023, Pelajar RI Banyak Baca dan Latihan Soal

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:01 WIB
Persiapan Tanding di Olimpiade Geografi Internasional 2023, Pelajar RI Banyak Baca dan Latihan Soal
Peserta Olimpiade Geografi Internasional sudah lakukan persiapan matang (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

BANDUNG - Sebanyak 177 siswa tingkat Sekolah Menengah Atas dari 46 negara berkompetisi pada ajang bergengsi International Geography Olympiad (iGeo) 2023, di Bandung pada 8 Agustus 2023 hingga 14 Agustus 2023. Para peserta yang merupakan pelajar membagikan cerita persiapan mereka sebelum bertanding.

Berbagai persiapan dilakukan para peserta untuk mengikuti iGeo. Seperti salah satu peserta asal Indonesia, Fiona Zhang yang berbagi pengalaman tentang proses yang dijalaninya hingga menjadi salah satu delegasi Indonesia. 

 BACA JUGA:

"Saya harus mengikuti beberapa tahap, yaitu kompetisi sains nasional, pelatihan nasional tahap satu hinga empat, dan hingga akhirnya saya berada di sini," kata siswi asal Surabaya, Jawa Timur ini, dalam keterangan resmi Kemendikbudristek yang diterima Okezone, Rabu (9/8/2023).

Fiona juga mengatakan bahwa tim Indonesia akan berusaha secara optimal dan kemenangannya akan ditentukan Tuhan Yang Maha Esa. Selain Fiona, tiga siswa peserta iGeo 2023 dari Indonesia, yaitu Dimas Dwi Rahmat Susilo (Bandar Lampung), Fikri Ghifari Hanifah (Bandung), dan Mikhaila Rainissa Nugroho (Bogor). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Joko Wiratmo dan Wiwin Windupranata.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/65/3075718/ucapkan-selamat-hut-kepada-prabowo-nadiem-bersama-kita-lanjutkan-perjuangan-Sy9YBjMZQX.jpg
Ucapkan Selamat HUT kepada Prabowo, Nadiem : Bersama Kita Lanjutkan Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/624/2991973/kontroversi-penghapusan-pramuka-nadiem-aturannya-jelas-jadi-ekskul-wajib-sekolah-minta-polemik-dihentikan-kytBlgNdmm.jpg
Kontroversi Penghapusan Pramuka, Nadiem: Aturannya Jelas Jadi Ekskul Wajib Sekolah! Minta Polemik Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/65/2983945/mendikbudristek-nadiem-makarim-lantik-wakil-rektor-ui-jadi-dirjen-diktiristek-YH0KOfntvj.jpg
Mendikbudristek Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Jadi Dirjen Diktiristek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/65/2954907/canggih-kecerdasan-buatan-nadiem-makarim-jadi-pemain-bola-9yNJcyRJBN.png
Canggih! Kecerdasan Buatan Nadiem Makarim Jadi Pemain Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/624/2944937/kaleidoskop-2023-ini-5-kebijakan-nadiem-makarim-yang-jadi-sorotan-dM3dhrvt2b.jfif
Kaleidoskop 2023: Ini 5 Kebijakan Nadiem Makarim yang Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943762/nadiem-makarim-kampus-merdeka-bantu-lulusan-perguruan-tinggi-mudah-dapat-kerja-dalam-waktu-7-bulan-7ZS3mRwMHJ.jfif
Nadiem Makarim: Kampus Merdeka Bantu Lulusan Perguruan Tinggi Mudah Dapat Kerja dalam Waktu 7 Bulan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement