Persiapan Tanding di Olimpiade Geografi Internasional 2023, Pelajar RI Banyak Baca dan Latihan Soal

BANDUNG - Sebanyak 177 siswa tingkat Sekolah Menengah Atas dari 46 negara berkompetisi pada ajang bergengsi International Geography Olympiad (iGeo) 2023, di Bandung pada 8 Agustus 2023 hingga 14 Agustus 2023. Para peserta yang merupakan pelajar membagikan cerita persiapan mereka sebelum bertanding.

Berbagai persiapan dilakukan para peserta untuk mengikuti iGeo. Seperti salah satu peserta asal Indonesia, Fiona Zhang yang berbagi pengalaman tentang proses yang dijalaninya hingga menjadi salah satu delegasi Indonesia.

"Saya harus mengikuti beberapa tahap, yaitu kompetisi sains nasional, pelatihan nasional tahap satu hinga empat, dan hingga akhirnya saya berada di sini," kata siswi asal Surabaya, Jawa Timur ini, dalam keterangan resmi Kemendikbudristek yang diterima Okezone, Rabu (9/8/2023).

Fiona juga mengatakan bahwa tim Indonesia akan berusaha secara optimal dan kemenangannya akan ditentukan Tuhan Yang Maha Esa. Selain Fiona, tiga siswa peserta iGeo 2023 dari Indonesia, yaitu Dimas Dwi Rahmat Susilo (Bandar Lampung), Fikri Ghifari Hanifah (Bandung), dan Mikhaila Rainissa Nugroho (Bogor). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Joko Wiratmo dan Wiwin Windupranata.

