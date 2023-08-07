KKN-PPM UGM, Kaesang Pangarep Kunjungi Ragam Pameran Kerajinan Bahari Khas Supiori Papua

JAKARTA - Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep mengunjungi ragam kerajinan bahari khas Supiori, Papua di Desa Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori.

Pameran Kerajinan Bahari ini merupakan salah satu rangkaian acara Pekan Raya Budaya yang diselenggarakan oleh KKN-PPM UGM Telisik Supiori 2023.

Kaesang mengunjungi acara Pekan Raya Budaya dalam rangka mewakili istri, Erina Gudono, yang mendukung kegiatan KKN ini melalui organisasi Takesbook Indonesia sekaligus meresmikan revitalisasi perpustakaan SD Inpres Waryesi oleh tim KKN-PPM UGM Telisik Supiori.

Menurut salah satu ibu PKK yang terlibat dalam persiapan kegiatan Pameran Kerajinan Bahari, Yuwina Mansoben, kedatangan putra bungsu presiden merupakan berkah bagi masyarakat Desa Waryesi karena festival budaya ini merupakan acara kebudayaan berskala besar pertama kalinya diselenggarakan di sini.

“Saya rasa senang karena bisa lihat putra presiden secara langsung dan kasih tunjuk hasil kerajinan tangan dari mama sendiri yang langsung dipakaikan ke tangan mas Kaesang,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya Senin (7/8/2023).