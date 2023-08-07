Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cegah Balita Gizi Buruk dengan Asupan Makanan Sehat, Mahasiswa UI Terjun ke Perbatasan Badui

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:29 WIB
Cegah Balita Gizi Buruk dengan Asupan Makanan Sehat, Mahasiswa UI Terjun ke Perbatasan Badui
FFUI terjun ke perbatasan Badui bicara soal gizi (Foto: dok UI)
A
A
A

DEPOK - Salah satu cara untuk mencegah gizi buruk dan stunting pada balita adalah dengan pemberian asupan makanan yang bergizi. Di Banten, Pemerintah Provinsi Banten menerapkan pendekatan tematik komprehensif integral dalam menangani masalah gizi buruk, stunting, dan kemiskinan ekstrem. Tim pengabdian masyarakat (pengmas) Fakultas Farmasi (FF) Universitas Indonesia (UI) terjun langsung mengedukasi makanan dan minuman sehat, serta pemeriksaan kesehatan di Kampung Batu Belah yang berada di wilayah perbatasan antara Badui Luar dan Badui Dalam.

Sampai saat ini, salah satu kelompok yang memiliki permasalahan gizi buruk adalah di masyarakat Badui, terutama anak-anak dan balita. Ketua Tim Pengmas FF UI, apt. Tri Wahyuni, M. Biomed, Ph.D., mengatakan, jarak yang cukup jauh serta medan yang sulit tidak mengurungkan niat untuk turun lapangan dan memberikan bantuan kepada para anak-anak dan balita di sini. 

 BACA JUGA:

"Setelah kami tinjau, anak-anak dan balita di sini perlu perhatian khusus terkait kandungan gizi dari makanan dan minuman yang mereka konsumsi," katanya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Senin (7/8/2023).

Tim pengmas FFUI melakukan pengabdian yang berfokus pada pengenalan makanan dan minuman sehat, termasuk pemeriksaan kesehatan anak-anak dan balita, serta pengukuran tinggi dan berat badan. Dalam pengenalan makanan dan minuman sehat, tim pengmas FF UI memberikan edukasi kepada para warga Badui khususnya para ibu yang memiliki anak bahwa dalam satu porsi makanan dibutuhkan nutrisi lengkap, adanya protein hewani, serat, dan karbohidrat. Selain itu, tim juga memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi tentang pentingnya konsumsi susu yang padat kalori dan kaya akan protein berkualitas serta vitamin untuk mendukung pertumbuhan optimal anak-anak. 

 BACA JUGA:

“Tim kami berterima kasih sekali kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Spirit Membangun Ukhuwah Islamiyah (YASMUI) dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Banten yang turut membantu kegiatan Pengmas di Badui ini. Kami juga berterima kasih atas dukungan berupa produk bantuan vitamin dari PT Novell Indonesia, serta bantuan dari Bidan Ira yang telah membantu memberi pemahaman kepada masyarakat Badui terkait makanan dan minuman sehat,” ujar apt. Tri Wahyuni. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement