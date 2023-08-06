Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Edukasi Kurangi Sampah Plastik, Mahasiswa Universitas Bakrie Bersih-Bersih Sungai Kanal Banjir Barat Jakarta

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:29 WIB
Edukasi Kurangi Sampah Plastik, Mahasiswa Universitas Bakrie Bersih-Bersih Sungai Kanal Banjir Barat Jakarta
Universitas Bakrie (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Isu sampah plastik semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun.

Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Plastik sebagai bahan yang tahan lama dan sulit terurai telah mencemari lautan, sungai, dan ekosistem alam lainnya. Ini menyebabkan dampak serius terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.

Ditambah lagi dengan era modern hari ini di mana tidak semua orang dalam lapisan masyarakat peduli dengan isu dan ancaman dari sampah plastik.

Sebagai upaya mengedukasi generasi muda untuk hidup bebas dari sampah plastik, mahasiswa dan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie bersama Khatulistiwa Respon Tim melakukan gerakan No More Plastic Pollution: Fom Plastic to Fantastic dengan membersihkan sungai di Kanal Banjir Barat Jakarta pada Minggu, 6 Agustus 2023.

