Unpad-ITB Kembali Gelar Pertukaran Mahasiswa, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Universitas Padjadjaran kembali menggelar program pertukaran mahasiswa dan magang riset dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kerja sama dua intitusi PTN ini dilakukan untuk memperkuat interaksi antara mahasiswa Unpad dengan mahasiswa ITB.

Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Unpad Mohamad Fahmi, S.E., M.T., PhD mengatakan, program ini merupakan kali kedua yang dilakukan Unpad dan ITB. Program pertama digelar pada 2021 lalu dan berhasil menjaring 800 mahasiswa untuk berkuliah di Unpad dan ITB.

“Ini sangat luar biasa, karena kami (Unpad) bisa bertukar dan berinteraksi dengan ITB yang tentunya memiliki background pendidikan yang berbeda, sehingga ini bisa memperkaya pendidikan yang ada di Unpad,” kata Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Fahmi mengatakan, program ini sangat baik bagi mahasiswa antar kedua perguruan tinggi. Selain berkesempatan melakukan interaksi dan jejaring, program ini juga membuka wawasan mahasiswa mengenai perspektif program studi yang berbeda dengan selama ini dipelajari.

Dari wawasan tersebut, lanjutnya, mahasiswa diharapkan akan lebih mudah melakukan kolaborasi saat mereka lulus nanti.

Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, pada tahun ini, ada 150-an mata kuliah di Unpad yang ditawarkan bagi mahasiswa ITB. Sementara ITB sendiri menawarkan 165 mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa Unpad.

Di Unpad, mata kuliah yang ditawarkan merupakan mata kuliah yang tidak dipelajari dan dibutuhkan untuk melengkapi kompetensi mahasiswa ITB, seperti kewirausahaan, ekonomi dan bisnis, kesehatan, bahasa, hingga politik dan psikologi. “Lebih banyak mata kuliah sosiohumaniora yang kita tawarkan,” lanjut Fahmi.

Program pertukaran mahasiswa ITB-Unpad terbuka bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi minimal empat semester. Sistem perkuliahan akan bersifat hybrid atau kombinasi antara perkuliahan luring dengan daring.

Bagi mahasiswa ITB yang akan mendaftar ke Unpad, pendaftaran dibuka hingga 20 Agustus 2023. Sementara pendaftaran untuk mahasiswa Unpad dibuka pada 9 – 15 Agustus 2023.

Informasi lebih lanjut mengenai program pertukaran mahasiswa ini dapat mengunjungi tautan https://linktr.ee/kampusmerdeka.unpad untuk mahasiswa ITB yang akan ke Unpad, serta https://linktr.ee/merdekabelajar.itb untuk mahasiswa Unpad yang akan ke ITB.